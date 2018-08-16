換照免路考 哪知沒問題

2018年08月16日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

台灣人口持續老化，因應高齡駕駛問題，交通部自2013年起開始推動長者駕照管理制度，去年7月起正式上路，年滿75歲的民眾要拿駕照，需通過體檢，還得找醫師評估，進行「認知功能測驗」，確認沒有中度以上失智，但基層員警表示，國外長者換照，還需加考道路實測，「沒有實際上路，怎知哪裡有問題」，認為還有改進空間。

網友常在網路張貼「馬路三寶」的違規影片，其中不乏許多駕駛最害怕的「老三寶」，認為他們開車都是隨心所欲，馬路當自己家，常以「就是狂！」來諷刺三寶。

據交通部統計，去年車禍事故，其中高達3成的肇事者都是長輩，最常見的前3名違規，包括：「闖紅燈」、「違規左轉」以及「超速」，警政署去年統計重大死傷車禍，肇事者的年齡也是由70歲以上的駕駛居第一位。

台灣目前超過75歲的長者有60多萬人，交通部現行的長者管理，要先通過體檢，接著就是所謂的「認知功能測驗」，確認長輩對時間和空間，是否有正確「認知力、記憶力和判斷力」，測驗方法交由醫生評估，做各種問答題目，例如畫1個大圓，然後標示12小時的位置和數字，證明自己沒有失智，目前通過率約在7成左右。

但員警私下表示，國外對此還加考道路實測，在駕訓場所讓長輩開車，進行臨停、倒車、停等紅燈等項目，認為若真要管理，就讓長輩實際上路觀察，或許可避免一些不幸的事件發生。

(中國時報)