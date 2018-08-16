達新排毒廢氣 3任廠長遭訴

達新公司位於關連工業區內的工廠以繞流管直接排放廢氣。（林欣儀翻攝）

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中國時報
／綜合報導

知名雨衣製造廠、股票上市公司達新工業，被控為節省空氣汙染防制規費，涉嫌從2009年起，連續8年以短報原料使用量等方法，少繳規費達6871多萬元，並以繞流方式直接排放未處理的廢氣。台中地檢署依詐欺、空汙防治法等罪起訴達新前後任廠長3人及空汙設備操作員共4人。達新也已繳交不法所得。

達新位於台中梧棲關連工業區的工廠，去年遭民眾投訴常傳出異味，中市環保局及環保署獲報後，透過紅外線顯像儀監測，發現達新涉嫌將未處理過的廢棄直接排出，但該公司人員卻對稽查人員謊稱排放的是水蒸氣。

檢方查出，達新公司2012年因公司內部空汙處理設備能量不足，導致生產過程中產生的廢氣味瀰漫廠房，員工難以忍受，時任廠長蕭明政未尋求正常改善方式，竟加裝繞流管，將含有致癌性毒物二甲基甲醯胺（DMF）的廢氣直接排放至空氣中，但此部分僅有行政罰則，已交由環保單位開罰。

達新還被查出漏繳規費，檢方指出，該公司為節省繳納空汙規費，2009年起由廠長鄧淙文指示公司內空汙設備操作技術員張國書，短報7成原物料使用量，後接任廠長的黃振國、蕭明政也持續以同樣方式漏繳，總計2009年至2017年間，達新共少繳規費達6871萬4793元，依法將涉案4人起訴。

中市環保局長白智榮表示，查獲達新違法後，依法裁處120萬5000元，並依空汙法、業務登載、申報不實及刑法詐欺得利等，追繳業者漏繳空汙防制費2倍金額，總額超過1億元，達新已先行繳交部分空汙費給地檢署。

(中國時報)

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