自動販賣機進入校園 有譜

2018年08月16日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

根據現行規範，校園內不得設置自動販賣機，但北市15日舉辦公私立中等學校校長會議中，大安國中校長洪錫璿建議，考量許多學校不再設置合作社，應開放販賣機入校園；市長柯文哲則允諾，販賣機和無人商店的確是趨勢，將重新規範。此外，從9月開始，教育局也要在各校推動無現金交易，讓學生能用學生證付款購物。

教局推動無現金交易

根據1997年頒布的《台灣省各級學校加強學生食品飲料衛生應行注意事項》，學校不得裝設自動販賣機販賣非罐（瓶）裝或鋁箔裝飲料。因該條法規至今未廢止，洪錫璿昨在會議中向柯文哲反映，是否可考慮讓自動販賣機進入校園？

洪錫璿指出，早期法規不詳細，但現在對學生飲食的法規已很完備，加上販賣機、無人商店已是時代的趨勢，應該予以解禁。事實上，學生人數逐年變少，加上合作社可販售的飲品與食品都受教育部嚴格規範，加上營業考量和人力成本，許多學校乾脆廢掉合作社，學生在校內沒有管道買吃食或學用品。

柯:寫個規範就能處理

柯文哲直言很同意校長的說法，可以清楚規定販賣機進入校園可以賣什麼、不可以賣什麼，畢竟時代在進步，無人店、這就寫個規範就能處理。

教育局主任祕書陳素慧進一步說明，目前全市有在營業的合作社，國小8間、國中30間、高中職11間，的確比較少，但因1997年的法令還未廢止，市府將研議如何開放讓自動販賣機入校園。

(中國時報)