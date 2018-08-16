新北汽機車 200萬輛無處停

據環保署統計，新北市汽機車數量全國第一，總計逾320萬輛，機車騎士要找尋1個停車格難如登天。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

停車大不易！依據環保署資料，至2017年底新北市汽機車數量全國第一，總計逾320萬輛，但根據新北市政府交通局資料，僅有約118萬個停車格，短缺超過200萬個，造成不少人口稠密區違停問題嚴重，停車位一位難求；對此，新北市交通局表示，尚有4處停車場興建中。

依據環保署資料，至2017年底，登記在新北市汽車有101萬輛、機車219萬輛，總計逾320萬輛，數量為全國第一，台北市總計為176萬輛，新北市總數為台北市近2倍。

汽機車數量 全國第一

由於停車格供不應求，導致中和、永和、板橋、三重、新莊等人口密區停車大不易，對此新北市審計處要求交通局改善，須加強停車管理及增加車位供給，另停車位周轉率待提升，才能滿足民眾需求。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，至今年7月底，全市共有汽車停車格70萬4000個、機車停車格48萬2000個，總計118萬6000個，另外，全市有不少道路並未畫設停車格，但該處並非紅黃線區，這些數量無法估計。他強調，市長朱立倫任內汽車格增加1萬9000個、機車格增加11萬6000個。

四處用地 改建停車場

吳政諺表示，目前尚有板橋中山國小、樹林藝文綜合大樓、三重商工及三重公37用地改建停車場，若順利完工將可再增加1170個汽車格、321個機車格。

另據審計處資料顯示，至2017年底全市建物附設汽車停車格54萬5898格，其中僅有約10.27％開放公眾使用，對此吳政諺回應，由於牽涉到私有產權及各社區管理委員會，尚有地價稅、營業稅等問題，待中央法令明確後才會進一步規畫辦理。

(中國時報)

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