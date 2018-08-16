義民祭將登場 褒忠令旗傳家

「義魄千秋─2018全國義民祭在新竹縣」開幕式26日登場，今年為230周年，紀念當年在戰爭中因保家衛國而犧牲的義民忠肝義膽的精神。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

客家族群盛事義民祭即將在26日登場，今年逢230周年，由下山聯庄輪值祭典區，除了結合在地客家獅習俗，與神豬結合諧音「豬獅」主打「諸事大吉」意象外，總爐主鄭復寧也向其他傳統盛事取經，期望能傳承義民精神。

義民廟前辦踩街

開幕式26日上午9點在褒忠亭義民廟舉辦，除踩街、聯庄大旗陣外，還有親子闖關等活動。鄭復寧表示，下山聯庄區域包含芎林鄉的下山、上山、文林以及竹東鎮的陸豐等地區，今年有別以往「熱鬧集中在義民廟」，在當地亦有迎義民儀式。

鄭復寧15年前亦曾擔任總爐主，「這是祖先傳承下來」的任務。他走訪祭典區發現，有不少老人家告訴他，家中壯丁不夠，無法像過去挑擔拜義民爺，鄭復寧也隨大甲媽遶境，今年決定給予領調者令旗，上會有乾隆帝賜予的褒忠2字，並過香爐，「未來可以傳家」。

鄭復寧也說，過去不少人誤會義民祭是慶祝儀式，但實質是為了紀念在戰爭中保家衛國而喪命的義民，褒揚他們忠肝義膽的精神。鄭復寧說，他發現，義民祭仍多是年長者參與，但大甲媽參與者從3歲到80歲都有，「可以再思考如何傳承」。

舞躍HA客大會獅

文化局長張宜真表示，開幕式當天會與祭典區信眾一同「挑擔奉飯祭義民爺」，並凸顯芎林在地客家獅特色，也邀請縣內舞獅藝陣暨國中、小舞獅社團，以「舞躍HA客大會獅」方口獅技藝表演、交流。今年首創「創意彩繪神豬客家獅裝置展」，規畫許願牆，表達對義民爺的敬意。

(中國時報)

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