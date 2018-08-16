魚池鄉畫歸邵族 縣府稱無效

2018年08月16日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

針對行政院原住民族委員會公告南投縣魚池鄉畫入邵族傳統領域，魚池鄉民代表會主席張德林等人15日到南投縣議會陳情抗議；南投縣長林明溱表示，該項公告未經過南投縣政府，簡直無法無天，因此無效，縣府也不會同意。

扯！301人決定全鄉的事

張德林與魚池鄉的村長、代表等15日到議會陳情，南投縣議會議長何勝豐與議員謝明謀、陳淑惠、蕭志全、簡賜勝，及縣長林明溱等列席接見。

張德林表示，魚池鄉的漢人與邵族400年來和平相處，漢人從未歧視邵族同胞，他們該享有的福利也都沒有減少，不知政府為何要討好邵族，賦予他們如此大的權利，造成邵族有權、漢人無權的對立局面？且未來公共建設開發案，必須經邵族部落會議通過，將侵害鄉公所及代表會的職權，影響地方建設與發展。

林明溱表示，中央在公告邵族傳統領域時，未與縣府商量，完全不尊重地方政府，此舉如同土匪、無法無天，他並宣布公告無效，縣府絕對不接受、不採納；不能讓邵族301人來決定全鄉1萬5885人的事！

謝明謀、蕭志全也認為，未來魚池鄉不只公有土地開發受限，連私人土地也受到牽制，更將造成族群對立。陳淑惠則表示，政府對原住民保護，卻讓漢人淪為二等公民！邵族部落議長的權限，竟然比南投縣議會37位議員的權限還大！

憂！建設開發受制於邵族

何勝豐表示，政府應該保護原住民權益，但全魚池鄉全部畫入邵族傳統領域相當不合理，日後公、私有建設開發都得受制於邵族！因此建議撤銷及重新檢討傳統領域範圍。

(中國時報)