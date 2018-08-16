大樹鳳梨工廠 重現昔日榮景

2018年08月16日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

國人皆知高雄旗山曾有著香蕉王國的黃金歲月，殊不知，高雄大樹的鳳梨罐頭在日據時期也曾傲視全台，因門檻低獲利高，有過台日商人百家爭鳴榮景！國人熟知的台灣鳳梨公司，其根源可以追溯於此。往昔的鳳梨罐頭，如今早已被鳳梨酥取代，成為觀光客最愛伴手禮。

鳳梨罐頭 獨步全台

4、5年級生大概都有過吃鳳梨罐頭的經驗，卻不知日據時期全台第一座鳳梨罐頭工廠就落腳大樹。鳳梨罐頭百家爭鳴，主要輸至日本、歐美國家與大陸，因門檻低獲利高，競爭激烈導致品質良莠不齊。

後來，日本下令，由台灣合同鳳梨株式會社併購81家鳳梨罐頭工廠，成為台灣唯一的鳳梨罐頭業者，台灣鳳梨公司即可追溯於此。

鳳梨罐頭也造就不少富豪，台北大稻埕商人葉金塗南下大樹區九曲堂火車站外設立工廠，當時人稱鳳梨王。他在大稻埕興建的洋樓住宅，現今仍保留裝飾豐富的立面屹立在台北保安街上，鳳梨等物產融入泥塑裝飾，成為一大特色，目前在大稻埕洋樓已成為知名連鎖咖啡店的門面。

歷史建築 活化重生

保存的3座當時建物，被高市府登錄為歷史建築。副市長史哲了解這段鳳梨史，於是文化局展開2年修復工程，於8月18日開放啟用，昔日如同印鈔機的鳳梨工廠，蛻變轉型成為述說鳳梨罐頭歷史、學習、體驗與休閒共存場域。

如今，鳳梨酥取代罐頭成為國際知名的台灣特色伴手禮，年產量世界第一，靜靜矗立在大樹區的鳳梨工廠歷史建築就是台灣鳳梨史的見證者。

(中國時報)