林佳龍訪童玩節園區 送優惠

2018年08月16日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

台中世界花卉博覽會11月3日開幕，台中市長林佳龍為了行銷花博，選擇宜蘭縣作為首站，15日他造訪童玩節園區，並宣布花博將有宜蘭周，以及花蓮、台東周的門票優惠活動，林佳龍也邀請立委陳歐珀，盼他明年能以縣長身分率宜蘭鄉親出席花博。

台中市政府新聞局表示，宜蘭童玩節是全台最知名的節慶活動品牌，童玩節已邁入倒數最後一周，台中花博緊接在11月登場，期盼能借鏡童玩節20多年的成功經驗，辦好今年全國最大的活動盛會。

昨林佳龍造訪童玩節園區時，花博吉祥物「石虎家族」、「歐米馬」全員出動，讓園區遊客搶先欣賞花博舞的精彩演出，林佳龍與宜蘭縣副縣長余聯興簽署「台中宣言」，響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活的理念。

林佳龍說，花博舉辦時間長達半年，其中2月25日到3月1日是宜蘭周，此外3月4日與8日是花蓮、台東周，縣市周期間的當地縣民，可享花博門票的半價優惠，歡迎宜花東鄉親能蒞臨難得的花博盛會。

林佳龍也與陳歐珀相約，盼陳歐珀能當選宜蘭縣長，在宜蘭周時能以縣長身分組團參加。林佳龍表示，對陳歐珀的認真、清廉、專業有信心。陳歐珀也允諾會前往花博，他說，對選情非常有信心，將會邀請宜蘭鄉親前往台中參加花博。

(中國時報)