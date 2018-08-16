行動支付未普及 每年7000萬元手續費給人賺

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中國時報
／新北報導

全市停車空間不足，市府每年卻編列7000萬元給業者，作為代收停車費的手續費，遭新北市審計處檢討金額過高，一般民眾多認為若將該筆費用作為興建停車場之用，將更為妥善。對此，交通局解釋，民眾若使用行動支付繳停車費無須手續費，2年來使用比率從2.5％攀升至6.42％，持續成長中。

審計處資料顯示，民眾在超商、加油站繳交停車費，市府須支付每張3.7至3.8元手續費、台北捷運3.5元、金融電信業者3.1元、全國繳費網2.6元，唯獨行動支付無須手續費，但至2017年10月，逾8成民眾未使用行動支付繳費，讓市府必須每年編列7000萬元經費來支付手續費。

交通局停車營運科長陳銘德表示，今年7月1日以前民眾僅能使用Pi行動錢包、歐付寶Opay及停車大聲公等3家業者行動支付，7月1日以後新增街口支付、橘子支付GAMA PAY、iPASS一卡通、萬付通、車麻吉、遠傳電信等6家業者，目前共有9家業者支援行動支付。

陳銘德表示，由於一開始僅有3家業者，導致民眾選擇性降低，新增6家業者後另外搭配不同的方案，鼓勵民眾使用行動支付繳費；他強調，2016年行動支付繳費比率占2.5％，2017年已提升至4.08％，至今年8月6日止上升至6.42％，持續成長中。

另外，審計處也指出，全市部分停車場未合法取得登記證、非法營業。對此，停車管理科長吳政諺表示，今年已稽查79個停車處所，其中18處稽查不合格，共開罰15萬6000元，將限期改善、予以輔導，針對不合格停車場也會加強稽查。

(中國時報)

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