百年阿里山賓館 風華再現

2018年08月16日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

全台灣海拔最高的地方文化館阿里山賓館《1913阿里山舊事所地方文化館》，15日正式對外開放參觀，阿里山賓館協理林靜惠表示，這次開放參觀，意味著《1913阿里山舊事所地方文化館》將以歷史人文為主軸，發展為阿里山地區文化、生活、教育、藝文匯聚的交流整合平台，提供旅客深入體驗阿里山豐富、多元的在地人文。

由嘉義縣文化觀光局輔導，向文化部申請設立為《1913阿里山舊事所地方文化館》，已有105年歷史，接待過9任總督，及多位元首，豐富的歷史人文底蘊，吸引全球遊客矚目。

《1913阿里山舊事所地方文化館》是嘉義縣第14個，也是全台海拔最高的地方文化館，位於海拔2200公尺處，前身為日據時期阿里山林務俱樂部，是遊樂區僅存的大跨距木造建築，1913年由當時駐台日人用當地阿里山檜木興建，至今已有105年歷史。

副縣長吳芳銘受邀剪綵表示，觀光發展需要文化做底蘊，文化資產非常重要，阿里山賓館因豐富的歷史、文化資源，更能吸引遊客目光，對阿里山森林鐵路申請世界文化遺產也有助益，更期待《1913阿里山舊事所地方文化館》再創下一個百年風華。

阿里山賓館昨也特別安排外表酷似蔣中正的員工劉文財，以一身中山裝出現在曾接待過無數名人的房間外走廊，引起一陣騷動，民眾爭相合影留念。

(中國時報)