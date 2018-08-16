馬頭山掩埋場案 進二階環評

2018年08月16日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

爭議不斷的馬頭山事業廢棄物開發案15日進行環評審查大會，民眾在環保局前全程關切，經3小時會議、環評委員又進行近2小時閉門討論，最後決議進入第二階段環評，環團表示許多爭議尚未釐清，進二階環評雖不滿意，但還算能接受。

環評開始前，贊成開發方與反對方各自集結於環保局前，警力將兩邊人馬隔開，以免發生衝突，反馬頭山事廢掩埋場自救會以貨車當作臨時舞台，由各地前來支援的環團代表，輪番上台發表意見，激勵群眾士氣。

馬頭山事廢掩埋場開發案歷經3年多，15日進行第3次環評審查大會，高市副市長蔡復進擔任主任委員，先開放10位民眾輪番發言，再由反對方、贊成方各自發表意見，然而雙方的情緒都很激昂，會議中數度發生口角。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華痛批地下水監測井管未開篩，且環說書中邊坡高層數據不實，「沒誠信的公司不值相信」；陸蟹生態研究者劉烘昌則說，馬頭山食蟹獴數量是南仁山生態保護區10倍，若做掩埋場，台灣不必談保育了。

前環保署副署長符樹強也到場，他說台灣掩埋場容量剩280萬噸，不到3年就用完，蓋新場址有必要；高雄科技大學第一校區講座教授樊國恕則說，工業發展必然得承受汙染，富駿的母公司可寧衛經營信譽不錯，應給予肯定。

環評委員近2小時激烈辯論後，決議進入二階環評，主因認為地下水分布、邊坡穩定度、生態調查、斷層位置等皆須再釐清，委員更直言「建議加強與民眾溝通」。

(中國時報)