西拉雅趣飛車 拚創意比工藝

西拉雅趣飛車今年祭出總獎金45萬元，前35隊報名還可獲交通補助5000元，廣邀全國好手發揮創意造車參賽，左一為西拉雅管理處長張隆城。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

集結創意、娛樂與工藝的「西拉雅趣飛車」，過去4年吸引破百支隊伍參賽，甚至有學校鼓勵學生造車參賽納入學習成績，主辦單位今年以「黃色西拉雅」為主題，融入境內芒果、木瓜等農產黃色意象，11月25日上午10時前穿黃色服飾即可免費進入走馬瀨農場觀賽。

由西拉雅國家風景區管理處主辦的西拉雅趣飛車，去年險些成為末代賽事，因為每次比賽都投入許多心力與人力，前3年卻未能如願締造人潮，平均每年僅3000多人參與，去年首度開放民眾10時前免費入場，竟然造成台84線大塞車，一個上午就湧進1萬8000人。

西拉雅管理處長張隆城表示，延續去年超高人氣，今年活動以黃色西拉雅為主題，彰顯西拉雅管理處轄區內農產品如芒果、木瓜、龍眼等黃色代表物，加深民眾對西拉雅的辨識形象，因此，除了建議參賽隊伍造車加入黃色元素外，活動當天上午10點前，民眾只要穿著黃色服飾，亦可享免費入園。

此外，今年也以「決戰60秒」為口號，強調賽事的刺激與速度感，參賽者必須挑戰無動力跑完400公尺的坡度，歷年來，完成賽事約占一半，顯示賽事難度不低。去年奪冠隊伍是把紙箱打造成怪手，擬真度極高，還有隊伍打造出變形金剛，車子可穿戴上身亦可奔馳，非常有創意。

(中國時報)

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