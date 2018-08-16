霸占車格逾30天強拖 初審通過

2018年08月16日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

霸王車退散！北市有許多汽機車強占車格，一停就是數十天，現行卻無法源可處理，為此停管處修法規範，未來只要車輛停放路邊同一格位，或在公有路外停車場進場30天且未繳清費用，將強制執行拖吊。修正案15日在議會法規會初審通過，若順利在大會二讀、三讀，有望年底前公告上路。

北市停車大不易，卻有車輛長期霸占車格，無法提升車格周轉率。日前議員踢爆有車輛長占車格達250多天，又擺爛不繳費，引發周邊居民不滿。根據停管處統計，目前有85輛車停放車格超過30天，最高積欠15萬餘元停車費，現行卻無法源可處理。

為此，停管處將現有自治條例更名為「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，規定停放路外停車場超過30天且未繳費，或停放路邊停車格同一格位逾30天、無論是否繳費，均可強制拖吊移置；車輛拖吊到保管場後公告3個月，若車主未領取，將依法拍賣車輛。

不過，多數議員認為若車主有按時繳費，長期停放路邊同一車格也無妨，應處理占車格又欠費的「路霸」，不必濫殺無辜；最後修正通過將路邊車格、路外停車場統一標準處理，只要停放超過30天、且「未繳清」停車費，得強制拖吊移置。

停管處長張滋容會後表示，儘管跟原本修法內容有些許調整，但大方向是確定的，至少可解決95％久停車輛問題，會繼續爭取議員支持，若這會期順利二讀、三讀通過，年底前可公告上路。

(中國時報)