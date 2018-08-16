彰縣納骨塔全台之冠 恐過剩

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣是全國唯一沒火葬場的縣，減少「送行」奔波，曾是歷屆參選人的政見，但覓址處處碰壁，火葬場成了忌諱議題；火葬場沒著落，但彰化縣的納骨塔卻高居全國之冠，統計尚未使用的骨灰和骨骸位超過一半，尚在新建中還有7座，各鄉鎮競相興建，恐形成過剩。

彰化縣要蓋火葬場，跨了好幾屆選舉，都無法達標，雖曾針對公墓用地進行總體檢，但會勘地點最後都成了納骨塔的興建場址。內政部統計，彰化縣的納骨塔高居全台之冠，2014年有53座，到2017年成長到60座，尚未使用骨灰櫃位有10萬7620位，骨骸櫃位7萬1344位。目前，伸港、線西、芬園、大村、福興、田中和芳苑鄉鎮公所等，再興蓋7座納骨塔，預算合計10億3113萬元，將再增加骨灰、骨骸共8萬8200個塔位。

彰化縣已連續多年存放骨灰、骨骸設施都冠全台了，卻仍缺乏統籌、整合，未來人事、水電支出和折舊費用，讓人憂心。

依殯葬管理條例，主管機關應明定基金管理組織，各鄉鎮公所納骨塔都是公共造產，卻只有8鄉鎮公所有提撥，金額還短差909萬元，其餘18鄉鎮一毛也沒繳納基金會，有違公平。

此外，彰化縣迄今未研訂骨灰拋灑存實辦法，也未畫定專區實施公墓外環保葬；縣府表示，火葬場的需求將尊重民意，殯葬諸多問題，將召集公所一起研議改善。

(中國時報)

陳金德右肩開刀住院 明回宜蘭 呂文正 獲全國防救志工菁英首獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。