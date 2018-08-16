彰縣納骨塔全台之冠 恐過剩

2018年08月16日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣是全國唯一沒火葬場的縣，減少「送行」奔波，曾是歷屆參選人的政見，但覓址處處碰壁，火葬場成了忌諱議題；火葬場沒著落，但彰化縣的納骨塔卻高居全國之冠，統計尚未使用的骨灰和骨骸位超過一半，尚在新建中還有7座，各鄉鎮競相興建，恐形成過剩。

彰化縣要蓋火葬場，跨了好幾屆選舉，都無法達標，雖曾針對公墓用地進行總體檢，但會勘地點最後都成了納骨塔的興建場址。內政部統計，彰化縣的納骨塔高居全台之冠，2014年有53座，到2017年成長到60座，尚未使用骨灰櫃位有10萬7620位，骨骸櫃位7萬1344位。目前，伸港、線西、芬園、大村、福興、田中和芳苑鄉鎮公所等，再興蓋7座納骨塔，預算合計10億3113萬元，將再增加骨灰、骨骸共8萬8200個塔位。

彰化縣已連續多年存放骨灰、骨骸設施都冠全台了，卻仍缺乏統籌、整合，未來人事、水電支出和折舊費用，讓人憂心。

依殯葬管理條例，主管機關應明定基金管理組織，各鄉鎮公所納骨塔都是公共造產，卻只有8鄉鎮公所有提撥，金額還短差909萬元，其餘18鄉鎮一毛也沒繳納基金會，有違公平。

此外，彰化縣迄今未研訂骨灰拋灑存實辦法，也未畫定專區實施公墓外環保葬；縣府表示，火葬場的需求將尊重民意，殯葬諸多問題，將召集公所一起研議改善。

(中國時報)