呂文正 獲全國防救志工菁英首獎

嘉義縣水上救生協會理事長呂文正。（右，張伊珊翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

全國災害防救志工菁英獎名單出爐，嘉義縣水上救生協會理事長呂文正經嚴格審查脫穎而出，拿下全台第1，並可提列為鳳凰獎楷模，日後接受蔡英文總統頒獎表揚。對於獲獎肯定，呂文正持平持心看待，也透露日後責任加重，將持續發揮所學貢獻社會。

今年48歲的呂文正，自大學畢業後便從事養護工作，921大地震發生後，他剛好人在台中市立體育館附近，抬頭往上一看，竟發現天空滿是直升機，路上往來不少運送物資的貨車，讓他印象深刻，也因自己無法為社會付出感到失落，於是主動加入嘉縣消防局鳳凰志工大隊，接著陸續投身嘉縣水上救生協會、嘉縣義勇特種搜救隊等。

曾經歷88風災、阿里山小火車翻覆及0206台南強震等救災任務的呂文正認為，「救人是件快樂的事」，尤其能平安救出每條寶貴生命，那對他而言，遠比獲獎更令人開心。他指出，0206台南強震期間，自己曾成功搶救出受困者，也支援過嘉縣消防局進行阿里山鄉的山難搜救，順利尋獲失蹤山友並安全護送下山，這5年來，服務總時數超過1500小時。

嘉縣消防局災害搶救科長王景賓指出，全國災害防救志工菁英甄選，辦理至今為第2屆，今年共選出18位具特殊功績優秀人選，日前公布當選名單，縣內由嘉縣水上救生協會理事長呂文正，以及嘉縣救難協會總隊長劉建明獲獎；劉建明今年曾參與0206花蓮地震救援，因具備水電專長，在救災現場發揮極大效益，且平時熱心參與各項淨山淨海活動，2人均屬實至名歸。

(中國時報)

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