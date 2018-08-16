釣魚線綁痔瘡 受刑人吃苦頭

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中國時報
／台東報導

鐵窗內有「痔」難伸，台東1名收容人竟然用釣魚線自行結紮，造成嚴重痔瘡腫脹、壞死，台東馬偕醫院直腸外科醫師洪毓廷看到也為之傻眼，直呼太誇張，所幸開刀治療後已復原。他呼籲民眾若有肛門相關問題，都應尋找專科醫師檢查治療，切勿自行尋求偏方。

台東馬偕醫院直腸外科醫師洪毓廷15日表示，曾有1名台東外役監受刑人飽受痔瘡突出於肛門外之苦，聽聞結紮可以痊癒，竟然突發奇想，用釣魚線自已綁，求診時，肛門還拖著1條10幾公分的釣線，已嚴重腫脹、壞死，無法擦藥治療，經開刀切除後才復原。

洪毓廷說，當時覺得很誇張，也無法理解究竟是如何自行結紮的，而該收容人回診時直說「再也不敢了」。

洪毓廷表示，痔瘡被一般人視為隱疾，但在直腸外科門診約占5成，病患通常是持續流血、疼痛或造成身體不適，才會就醫，也有人與痔瘡「和平共存」一輩子。

洪毓廷說，痔瘡是維持肛門正常壓力的組織，不治療僅身體不適、出血或疼痛，不會引起便祕，倒是便祕會使痔瘡症狀惡化，也不會變成癌症或痔漏（肛門廔管）。

洪毓廷說，現代人長時間坐馬桶滑手機，也是導致痔瘡的原因之一，他呼籲要多吃蔬菜水果、避吃辛辣刺激食物，不要久坐，上廁所時間不要超過10分鐘，才是最佳預防保健之道，若肛門附近有流血、滲液、搔癢等任何症狀，一定要就醫，千萬不要自行處理。

(中國時報)

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