全員停休攏係假 吳音寧遭疑說謊

2018年08月16日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 張立勳 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北農連休風波再掀波瀾！台北市議員王欣儀15日揭露，北農總經理吳音寧對外聲稱，因應休市危機要求3月8日開市當天現場人員全部停休，但有2位拍賣員不但當天休假，還連休好幾天，她痛批吳說謊應下台負責。北農澄清，原則上全部停休，在不影響調度下，未要求銷假上班。

今年初果菜市場連休，造成菜價崩跌爭議，王欣儀指出，吳音寧因應危機，要求拍賣員在開市當天全部停休，但她發現，影響菜價最關鍵的白菜、高麗菜，2位負責拍賣員不但休假，還連休9天、6天。

王欣儀痛批，吳音寧危機處理完全破功，誠信盪然無存，她要求吳音寧應公開說明清楚，若說謊就立刻道歉請辭下台。

北農回應，吳音寧事先指示第一及第二批發市場的現場工作人員，比照春節加強作業模式，原則上全部停止輪休，但考量部分員工早有排假，授權現場幹部衡量到貨量及人力需求彈性調整，2位拍賣員休假並不影響人力，才未要求銷假上班。

此外，本報昨獨家報導，北市市場處爆出逃亡潮，連處長也心生倦怠，原因直指業務量太大，尤其北農爭議燒不停。台北市長柯文哲說，他上任後推動市場改建，工作本來就很累，「遇到吳音寧這個叫做池魚之殃，所以都想逃亡。」

至於柯文哲日前承諾要修自治條例，讓北農總經理需要到議會備詢，他則表示，議會這會期剩下沒幾天，應會等下個會期再修。

(中國時報)