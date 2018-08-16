高嘉瑜老實說 現在配票很難

2018年08月16日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨北市議員選舉陷入苦戰，受到中央執政不力，「母雞」姚文智聲勢低迷，及「柯黑」議員慘倫箭靶等多重壓力，面臨崩盤危機。民進黨為穩住局勢，這次格外注重聯合競選策略，盼運用配票爭取席次極大化，不過現傳出黨內高人氣議員配合意願不高，若連綠營最擅長的團體戰都難奏效，選情恐更雪上加霜。

內憂外患 影響團體戰

民進黨北市黨部主委陳正德說，黨內慣例就是打團體戰，本屆雖然只有大安文山、中正萬華採聯合競選，但因大環境的推波助瀾，仍創下27席「全壘打」成績。

不過，今年局勢不比4年前，如今民進黨「內憂外患」不斷，連帶衝擊選情。陳正德透露，黨中央希望各區都採聯合競選方式，目前已跟大安文山、中正萬華、松山信義區議員談好，均同意聯合競選，本周起會陸續與另3區議員接觸，每區聯合競選的模式和強度不同，會尊重該區議員的需求。

他強調，若議員都同意聯合競選，未來會聯合做看板、文宣、造勢，除了各候選人的基本盤以外，會針對游離票進行配票，請支持者依據生日或身分字號投給指定候選人，避免選票過度集中特定候選人，以爭取當選席次極大化。

民調獨走 同志盼合作

不過，現傳出高人氣議員高嘉瑜一枝獨秀，民調遠遠領先同選區的李建昌、江志銘、王孝維，若她不甩配票規定，恐讓戰友掉1到2席。高嘉瑜15日出面澄清，市黨部還沒找港湖區議員談聯合競選，原則上會配合，但她也說，目前的社會氛圍，很難規範選民配票。

李建昌則說，這次北市選情極為艱困，盼用聯合競選爭取最多席次，高嘉瑜是港湖區的熱帶氣旋，「希望她不排斥跟我們3個小矮人合作。」

(中國時報)