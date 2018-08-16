太陽能公車站牌 2處先試辦

2018年08月16日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市推動智慧公車站牌，但不少偏鄉地區接電困難，智慧站牌難以進駐，新北市交通局與中華電信合作，推出太陽能「電子紙智慧型站牌」，免挖路接電、施工期短，太陽能充飽一次，即便陰雨綿綿還能連續亮14天，目前在石碇老街與石門五龍宮2處試辦，未來將陸續推廣偏鄉站點。

設置運作 石碇石門先行

交通局長王聲威，新北市目前有5000多個公車站牌，其中有1500處已改為智慧站牌，提供即時公車資訊，民眾能更準確預估搭車時間，不過智慧站牌須有充足電力，偏鄉地區因接電困難，甚至是開挖後發現受地下箱涵、管線影響無法接電，曾有站點從會勘評估起，花費半年多還是無法增設智慧資訊系統。

王聲威說，交通局與中華電信合作推動太陽能免接電電子紙智慧型站牌試辦計畫，也因無需挖掘埋管等接電工程，從會勘到站牌訂製可大大縮短到只要1個多月，完成後只要埋入下地固定，半天左右就能完工。

中華電信新北營運處副總經理張本元說，電子紙耗電量一天只要63瓦，是一般智慧站牌LCD螢幕630瓦的10分之1，搭配太陽能儲電系統，太陽能儲電站牌只要充飽一次，在沒有太陽情況下可運作連續14天。

維修汰換 4小時就完成

張本元指出，若站牌本身的電池電量持續下降，就會發出警告訊號回傳，鄰近站牌中華電信營運處約半小時左右就能趕到為電池充電，需要維修時也因零件模組化，只要4 個小時就能完成汰換。

王聲威說，15日石門洞站牌已經設置運作，另一處石碇老街也將在9月設立，未來將視試辦成效，再評估推廣至全市的可行性。

(中國時報)