楊麗環　8月18只捐米不談參選

楊麗環捐米遭質疑「政治介入校園」，昨宣布18日純辦活動。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導
國民黨桃園市長參選人陳學聖，15日接連到龜山區、八德區參加固本會報。（陳學聖服務處提供）

原定818愛心捐米活動後宣布退黨參選桃園市長的前立委楊麗環，競選團隊15日緊急召開記者會，認為遭質疑「公益活動被說成政治力介入校園」很無奈，團隊表示，當天僅會「純辦活動」，參選部分另行舉行，而團隊也反問市府，去年國民黨主席選舉時，候選人到武陵高中造勢也不見阻止，質疑兩套標準。

校園造勢 市府標準不一

桃園市藍天志工團發言人何宥嬅說，桃園市藍天志工團是合法立案的公益團體，楊麗環是桃園的團長，之前巡迴各地舉行愛心捐米活動，最終的第17場選在同安國小。當初因為借不到桃園婦女館、桃園高中、武陵高中等地點，最後才選在楊麗環政治路出發地的同安國小。

教育局表示，學校婉拒辦理相關選舉活動行之有年，若有疑慮，校方得依規定不予出借。

陳學聖批 食安把關出槌

國民黨桃園市長參選人陳學聖，15日則在龜山區、八德區參加固本會報，陳學聖表示，2015年鄭文燦率全國之先提撥5000萬預算成立食安基金，並增聘稽查人力40人成立食品稽查大隊，也邀請21位產官學者組成食安諮詢委員會，每年維持5000萬運作食安業務，業者卻未更警惕，壞蛋事件也讓他原形畢露。

陳學聖表示，鄭文燦拚命做公關，卻犧牲桃園市民健康和賠上桃園名聲，此外，前任縣長規畫捷運棕線停擺4年，鄭文燦因部分民眾反對高架，將重送地下化評估方案，經費由198億增加為273億，令他質疑捷運棕線到底還要多久才能動工，鄭文燦拿民意當擋箭牌，卻只會畫大餅。

(中國時報)

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