田中鎮長選舉 民進黨陣前換將

國民黨提名的謝秉儒。

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中國時報
／彰化報導
前縣議員洪麗娜表態參選到底。（鐘武達翻攝）
田中鎮長選舉，民進黨改徵召中青代的陳道明上陣。（鐘武達攝）

彰化縣田中鎮長選舉出現轉折！民進黨彰化縣黨部原規畫提名現任鎮長謝文賢角逐連任，卻在公布名單當天，謝以家庭因素宣布棄選，民進黨改徵召立委陳素月的特別助理陳道明上陣，將與國民黨謝秉儒及爭取國民黨提名未果的前縣議員洪麗娜，形成2藍對1綠的戰局。

謝以家庭因素 突然棄選

4年前本屆田中鎮長選舉很戲劇，國民黨有洪麗娜與謝文賢爭提名，最後洪麗娜出線，但謝文賢宣布退黨並以無黨籍競選當選，隨後謝文賢加入民進黨，洪麗娜則不滿黨部未處理倒戈的同志，也宣布退黨。

下屆選舉，各界原都預料謝文賢篤定獲得民進黨提名拚連任，不過卻頻傳健康欠佳的消息，果然黨部宣布提名名單當日，他缺席記者會，隨後宣布退選。但儘管事發突然，民進黨似乎早有「備案」，立刻決定徵召陳道明。

陳道明是田中外科醫師陳文樞之子，擁有企管碩士學歷，目前在自家診所擔任復健部主任，也是彰化縣濁水溪文化協會理事長，平時積極參與社區服務，是民進黨極力栽培的中青世代。

2藍對1綠 各憑本事

陳道明表示，基於對故鄉的感情，多年前毅然辭去10年公職的特教學校物理治療師，回到家鄉投入父親創辦的診所服務，近3年擔任立委特助，協助為地方發聲、爭取建設，也曾在公所擔任機要祕書，對行政業務並不陌生。

國民黨則有茶壼風暴，提名的謝秉儒是職業軍人退伍，4年前當選田中鎮新庄里長並出任里長聯誼會會長。曾任3屆縣議員的洪麗娜則是4年前退黨後，今年又申請恢復黨籍，但因未滿1年而失去參加黨內提名資格，但她表態一定參選到底。

(中國時報)

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