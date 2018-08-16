南州里港 鄉代席次各有增減

2018年08月16日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

中選會16日發布選舉公告，和本屆相比屏東縣各職務僅減少1名里長，另南州鄉和里港鄉因人口變化，影響選區鄉民代表名額，南州第1選區鄉代名額由6席減為5席，第3選區由2席增為3席；里港鄉第2選區由2席增為3席，第4選區由3席減為2席。

選區席次異動 總額不變

屏東縣年底選舉將選出縣長1名、縣議員55名、鄉鎮市長33名、鄉鎮市民代表334名、村里長463名；除了東港鎮大鵬里因裁併，不再選出里長，其他職務名額均無變動。不過南州和里港因鄉內人口變化，雖然鄉代數不變都維持11席，各選區名額卻有改變。

名額經計算後，南州鄉第1選區（溪洲、溪南、七塊、萬華村）鄉代減少1席，第3選區（米崙、壽元村）則增加1席；里港鄉第2選區（永春、春林、過江、大平村）增加1席，第4選區（土庫、三廍、中和、瀰力村）則減少1席。

席次變少 影響選戰策略

屏東縣選委會第一組組長伍文玲說，各選區應選名額以5月底人口數為基準，這次2鄉席次調整影響的人口數都很小，里港鄉第2選區6280人、第4選區6188人，僅差92人；南州鄉第1選區5249人、第3選區2380人，選出1名代表基本人口數只差40人，結果就差了1席次。

南州林姓鄉民表示，第1選區人口最多，也位於鄉內精華區，本屆主席副主席都來自該選區，少了1名代表影響很大。里港鄉第4選區為高屏溪以北地區，占了鄉內面積一半，年底減少1名代表，吳姓鄉民表示一定會影響服務品質。

依據選罷法規定要在該選舉區繼續居住4個月以上者，才能成為選舉人；而在選舉公告發布後遷入各該選舉區者，則無選舉投票權。因此16日後再遷戶籍者，將無投票權。

(中國時報)