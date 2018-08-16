名嘴參選 空戰陸戰都重要

2018年08月16日 04:10 中國時報 張立勳 、 陳燕珩 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

複數選區制度選舉，知名度高的參選人相對有利，年底議員選舉，國民黨北市參選新人李明賢、張斯綱和羅智強，就常可在政論節目看見他們的身影，讓其他參選人相當稱羨，不過，他們也坦言空戰、陸戰都重要，不能讓地方都見不到人。

參選北市內湖、南港區議員的李明賢表示，長期上節目累積的知名度當然有加分，選民在電視上看過，見面更容易「搏感情」，只是知名度不等於選票，必須爭取民眾認同，光靠上節目大概只有60分，搭配勤跑基層多與選民互動，才能進步到80分，選舉空戰、陸戰要並重，才有機會突圍。

李明賢說，政論節目等於是一個讓選民了解他對市政論述的平台，但也要準備充足、表現得好，否則反而會招致批評。

士林、北投區參選人張斯綱指出，在政論節目累積的名氣，選舉初期確實有幫助，有觀眾看到本人會主動上前表達支持，或是互相討論議題，即使政黨傾向不同，大部份也能理性各自闡述觀點，若想將知名度轉化成支持度，還須勤跑基層與社區活動，不能讓選民覺得「怎麼只在電視上看到，地方都見不到人」。

至於大安、文山區議員參選人羅智強認為，面對有限的選舉時間，必須做出選擇，上節目雖然增加曝光，但也減少與民眾面對面接觸的機會，各有利弊。

羅智強說，有人稱他在打一場「不分區」的選舉，由於他打選戰的根本和其他參選人不同，希望自己勝選外，他更關心台灣大局，「只有1人贏有什麼意義？」不框限在地方選舉，所以他推出「嗆聲公車」幫助其他市長參選人，訴求國民黨這次要贏，兩岸才有未來。

(中國時報)