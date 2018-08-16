新莊第一公墓蓋火葬場？市府駁斥

新莊第一公墓被誤傳要蓋火葬場，新北市民政局嚴正否認。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市新莊「第一生命紀念館」納骨塔即將滿位，新北市政府欲在第一公墓增建第二生命紀念館，卻被誤傳要建置火葬場與殯儀館，新北市民政局反駁指出，第二生命紀念館是地方積極爭取而來，僅有納骨塔設施，依現有法令根本不可能蓋火葬場，純屬子虛烏有。

新莊生命紀念館自2003年完工啟用，不少當地居民將親人遺骨移往此處存放，除設施新穎明亮，不會給人有「墓仔埔」的感覺，悼念親人時，也不用大費周章進入公墓區，相當搶手。

殯葬處長黃秀川指出，生命紀念館啟用至今，每年約1200人申請入塔，櫃位使用已逾7成，再使用7.5年，即將滿位，經地方爭取請市府規畫於附近的新莊第一公墓興建第二生命紀念館，以解決塔位空間不足，與遷葬後約5000骨灰骸的安置。

黃秀川說，依法令規定基地面積需大於10公頃才能興建納骨塔，但新莊第一公墓僅6.9公頃，才會需要依法提出都市計畫個案變更，且現有公墓用地變更為殯葬設施專用區後，建蔽率與建築高度與原規定相同，但土地使用項目除原有的殯葬設施，還多出了社區遊憩設施、文教設施及展演設施、交通設施，讓土地使用更多元。

民政局強調，內政部雖已於本月7日在新莊區公所舉行說明會，但全案後續尚須由內政部都市計畫審議委員會審議完成並核定發布後，才能據以辦理後續興辦納骨塔事宜。

民政局表示，興建納骨塔一事，目前尚未定論，且新北市政府未來會傾聽民意來做決定，市府現階段仍以遷葬為優先，以改善新莊第一公墓附近環境的生活品質。

(中國時報)

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