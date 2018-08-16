府城做16歲 打工、走秀轉大人

五條港文化發展協會承辦做16歲邁入第18年，今年首度從16歲青少年角度出發，協會理事長邱貞貞（右三）除了辦一場走秀，也號召神農街7商家提供打工體驗。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

「做自己」的成年禮！府城「做16歲」成年禮透過傳統儀式象徵轉大人，但一直以來，青少年對此懵懵懂懂，五條港文化發展協會承辦做16歲邁入第18年，今年首度從16歲角度出發，讓青少年決定想要的成年禮，除了保留傳統儀式，走進神農街打工及展開一場走秀，「長大，必須自己體會，學習對自己負責。」

「做16歲」是傳統府城家庭與社會的集體記憶，也是台南市登錄的市定民俗，透過傳統科儀宣告孩子邁向成年；台南市五條港協會理事長邱貞貞說，過去17年行禮如儀，但也聽到很多孩子心聲：成年，只是一種儀式嗎？當中也不乏孩子認為，做16歲只是配合演出。

她有感於這個社會沒人教孩子「長大、成年代表什麼」，於是社會一堆靠爸靠媽族，協會希望賦予「做16歲」傳統之外的新意，傾聽16歲孩子聲音，發現孩子的成年未必是父母所樂見。

為此，透過溝通協調，安排在做16歲成年禮這天，傳統科儀結束後，邀請15位16歲孩子在鋪上紅地毯的神農街走秀，並到7間商家打工，體驗打工該具備什麼能力、學習轉大人。

「希望16歲的他們學會人際應對，這是工作很重要的環節」，「聶樓咖啡」業者陳怡錚說，想跟青少年聊聊抗壓的重要，比起煮咖啡、調製飲品，跟人的應對進退是課本學不到的；「OH YEAH設計手作」業者莊書賢說，當年16歲的自己什麼都不懂，每天都在考試讀書，希望透過4小時打工讓現在16歲的學生知道「付出勞力、腦力，才能有所得。」

做自己、社會體驗之餘，協會也與林澄輝社福基金會合作，安排另類成年禮活動，帶著16歲青年走進長照站關懷長輩，從長輩口中分享16歲的回憶，了解成年要面對承擔的責任。

(中國時報)

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