小熊共融遊樂園揭幕 600童嗨翻

新北市林口運動公園設置第一座小熊為意象的共融式特色公園，場內設置旋轉盤、沙坑等有趣遊具，15日一宣布啟用即吸引6百位小朋友前來。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

林口運動公園設置新北市第一座以小熊為意象的共融式遊戲場，15日由市長朱立倫揭幕啟用，場內設置全國最高2.9公尺磨石子滑梯，讓小朋友盡情攀爬、滑梯、塗鴉，場內另座3.8公尺球型爬網也極具特色，朱立倫還來不及宣布啟用，現場6百名小朋友早已按捺不住雀躍的心，撲前玩得不亦樂乎。

林口運動公園前身只是個有涼亭、草地與稀疏樹木的簡易公園，在新北市議員蔡淑君、陳明義等人推動下，市府在世大運後爭取設為專屬公園，找來家長、身障童盟等討論溝通，規畫為以小熊主題的全共融特色遊戲場，場內隨處可見可愛小熊造型繪畫與裝飾。

林口區公所指出，除了別具特色的磨石滑梯、球型爬網外，還設有水畫牆、沙坑、鞦韆、跳樁、攀岩塊、特色旋轉盤等共融遊具，並配置無障礙通道與廁所、公園照護床，對身障大小朋友來說都是很貼心的設計。

本報14日披露新北市規畫設立的23座公園共融式遊戲場，其中有15處公園不符初評，朱立倫特別說明，特色性與共融性公園不一定相同，林口運動公園原本只是臨時草創的「假公園」，世大運後爭取建置為佔地6.6公頃的共融性特色公園。

朱立倫強調，共融性公園要對身障、行動不便及特殊需求的市民來設計施做，特色性公園則是針對大小朋友喜歡的主題設計，要讓每個人玩得開心高興，摒除過去罐頭式的公園設計，林口運動公園設計為特色又符合共融性的優質公園，家長可以帶著小朋友來這裡玩，遊具的改善也可以讓身障小朋友盡情玩樂。

(中國時報)

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