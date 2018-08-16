雲縣6選區 老將新秀8搶6

2018年08月16日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣第6選區縣議員選舉原本7人表態參選，角逐6個席次，包括尋求連任的蔡岳儒、翁水上、蔡孟真、黃文祥，以及3名新人林昀蔚、黃美蘭、王新堯，最近前縣議員蕭慧敏宣布參選，老將出馬，讓選情更加激烈。

雲林縣第6選區包括北港鎮、水林鄉、口湖鄉3鄉鎮，本屆應有6名縣議員，但林哲凌於2016年口湖鄉長補選中勝出、黃勝賢因案喪失縣議員資格，目前僅有4名現任縣議員。林哲凌與黃勝賢的票源，也因此成為所有參選人極力爭取的目標。

民進黨籍林哲凌的選票，應會由同是民進黨的蔡岳儒與林昀蔚吸收；出身北港的黃勝賢為無黨籍，票源較為分散，成為各參選人搶票重點。現任朝天宮董事的蕭慧敏，評估自己長期經營北港地區，加上與民進黨有淵源，本月初決定投入選戰。

無黨籍的蕭慧敏表示，之前擔任縣議員期間勤跑基層，為地方爭取許多建設，此次再度參選，事前曾走訪基層廣徵民意，發現許多民眾還是對她相當肯定，不斷鼓勵她再次出來為大家服務，受到老朋友們的勸進，讓她義無反顧再次走馬上陣。

第6選區4名老將基本盤均相當穩定，4名新人爭奪2席，林昀蔚有民進黨奧援；黃美蘭為朝天宮董事長蔡咏 之妻，人脈豐沛；王新堯固守口湖老家票源之餘積極搶攻北港與水林選票；蕭慧敏老將出馬，實力不容小覷，選情可說是日益激烈。

(中國時報)