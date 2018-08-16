鳳山誠德里長隨傳隨到 楊弼勝服務零距離

鳳山區誠德里長楊弼勝（右）服務里民隨傳隨到，還曾在臉書發起愛心接力募四輪電動車，幫助身障老翁謀生。（劉宥廷翻攝）

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中國時報
／高雄報導

鳳山區誠德里長楊弼勝，4年前靠自學摸索社區營造成功整合里內勢力，搏倒問鼎第6任的老里長，成為全高市最年輕里長；他在里長工作上獲得不少掌聲，除服務里民隨傳隨到外，還曾在臉書上發起愛心接力募四輪電動車，幫助身障老翁謀生獲熱烈回響。

楊弼勝從小立志從政，他雖自知不是讀書的料，但做任何事比別人更努力；高職餐飲科畢業後即放棄升學，他就想從政為故鄉服務，買社會學、社區營造的書籍來自修，2014年決定以無黨籍參選里長，當時當選年僅25歲。

楊表示，打敗資歷20幾年連任5屆國民黨籍老里長，歸功於事前拜訪鄰里，說服20年來曾參選里長卻失利3位前輩力挺他，以無黨籍眷村背景成功整合里內藍、綠、中間選民策略奏效。

他為讓服務與里民零距離，透過手機Line軟體成立「誠德里民討論版」，把里民們Line在一起，還將當地派出所警拉近群組；近來更成立「鳳山誠德里」臉書，吸引1300多人按讚，更與警方的臉書連結，方便里民搜尋與留言。

楊也注重里民需求，像是8旬呂姓老翁生活困苦，每天開四輪電動車帶著40多歲身障兒，撿拾資源回收貼補家用，近來車輛壞掉，他哭求里長幫忙，楊號召里民、好友捐款助人，連車行老闆也響應，贈送呂翁新車。

(中國時報)

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