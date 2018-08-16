花蓮學生赴日分享震後研究

2018年08月16日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「學生也想為震後重建做點什麼...」私立天主教海星高中學生陳翊宇與團隊成員共10人，以花蓮0206震災為題，研究並發表「震撼花蓮-花蓮地震創傷與重生」行動研究，獲得2018拓凱全國青少年高峰論壇首獎，並受邀至日本發表，分享青少年如何關懷社會。

陳翊宇說，0206大地震當晚正在書桌前趕報告，地震發生時嚇得躲在書桌底下，透過電視才知道，災情這麼嚴重，與夥伴前往中華國小擔任收容所志工，陪伴受災戶小朋友，看到救災行動不斷進行，也激起他想要為震後的花蓮盡一份心力。

他們的計畫包含觀光復甦及青年議題論壇營隊，陳翊宇說，花蓮觀光受創嚴重，利用便利的城市導覽，預計以全花蓮所有火車站為基點，只要一支手機就能提供即時旅遊資訊，而青年議題論壇營隊，則針對國中以上學生設計，要喚起更多年輕學生對花蓮議題的重視。

他們對震災期間救災、重建的研究計畫完整，今年8月他與夥伴余祐安受邀至日本分享，與當地同樣關注地震重建的青少年交流，也參觀了311日本大地震受創最嚴重的日本東北宮城縣南三陸町，震後7年重建之路仍在進行，當地青少年發揮自己的力量，參與復健、宣導防震理念，讓他相當有感觸，也想帶著家鄉的青少年一起努力。

(中國時報)