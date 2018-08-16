先嗇宮中元超薦 豎燈篙昭告好兄弟

三重先嗇宮15日下午在廟前進行隆重祝禱儀式，並依傳統「豎燈篙」招引無主孤魂前來聽經聞法、接受普渡。譚宇哲攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

下周六就是中元節，三重先嗇宮將於21至25日舉辦中元超薦法會，董事長李乾龍15日下午率領廟方人員於廟前進行隆重的祝禱儀式，並依傳統「豎燈篙」招引四方無主孤魂前來聽經聞法、接受陽間普渡。

宗教習俗中，「燈篙」是廟宇在建醮、普渡時招引鬼神降臨的設施，其中普渡用的燈篙以竹竿末端懸掛招魂幡和燈飾，幡上書寫座鎮的神名，燈則以斗笠覆蓋吊置燈籠，作為照耀孤魂來路的神器，據傳燈篙越高，招引的孤魂就越多，所需供品也就越多。

先嗇宮董事長李乾龍表示，中元節是飲水思源、慎終追遠的節日，今年中元超薦法會21至25日舉辦，除了15日舉行「豎燈篙」，24日晚間也將在淡水河忠孝橋下舉行放水燈，昭告境內無主孤魂前來聽經聞法、接受陽間普渡，廟方也設立一座大型超薦牌位靈堂，供民眾設立往生親人及貓、狗等寵物牌位。

李乾龍說，中元節超渡的儀式嚴謹講究，由靈寶大法司主持，等同於陰間的考試院，受到燈篙、水燈召來的無主孤魂，會在超渡法會期間聆聽15部經文，法會結束後會頒發類似結業證書的祀文，代表儀式結束，送亡魂遠離苦厄通往極樂。

另外，今年普渡共有白米2萬2500台斤、普渡品1200份，普渡後也會將信眾沒領回的供品捐給社福團體。

(中國時報)

花蓮學生赴日分享震後研究 溼衛生紙團丟門 選將總部遇襲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。