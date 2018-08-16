先嗇宮中元超薦 豎燈篙昭告好兄弟

2018年08月16日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

下周六就是中元節，三重先嗇宮將於21至25日舉辦中元超薦法會，董事長李乾龍15日下午率領廟方人員於廟前進行隆重的祝禱儀式，並依傳統「豎燈篙」招引四方無主孤魂前來聽經聞法、接受陽間普渡。

宗教習俗中，「燈篙」是廟宇在建醮、普渡時招引鬼神降臨的設施，其中普渡用的燈篙以竹竿末端懸掛招魂幡和燈飾，幡上書寫座鎮的神名，燈則以斗笠覆蓋吊置燈籠，作為照耀孤魂來路的神器，據傳燈篙越高，招引的孤魂就越多，所需供品也就越多。

先嗇宮董事長李乾龍表示，中元節是飲水思源、慎終追遠的節日，今年中元超薦法會21至25日舉辦，除了15日舉行「豎燈篙」，24日晚間也將在淡水河忠孝橋下舉行放水燈，昭告境內無主孤魂前來聽經聞法、接受陽間普渡，廟方也設立一座大型超薦牌位靈堂，供民眾設立往生親人及貓、狗等寵物牌位。

李乾龍說，中元節超渡的儀式嚴謹講究，由靈寶大法司主持，等同於陰間的考試院，受到燈篙、水燈召來的無主孤魂，會在超渡法會期間聆聽15部經文，法會結束後會頒發類似結業證書的祀文，代表儀式結束，送亡魂遠離苦厄通往極樂。

另外，今年普渡共有白米2萬2500台斤、普渡品1200份，普渡後也會將信眾沒領回的供品捐給社福團體。

(中國時報)