溼衛生紙團丟門 選將總部遇襲

2018年08月16日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣斗南鎮農會總幹事、斗南鎮長選舉參選人張有擇的競選總部 7月28日夜間遭3名男子以摻水衛生紙團襲擊鐵捲門，競選總部報警，警方慎重派員蒐證證實只是衛生紙，依違反廢棄物清理法函送法辦，丟擲衛生紙團的歐姓男子15日上門道歉，但競選總部仍決定以「恐嚇」罪名提告。

張有擇競選總部7月28日晚間10點多關門休息後，鐵捲門遭人用摻水衛生紙團襲擊，總共有7坨黏在門上，還有幾團掉在地上，總部人員隔天早上7點發現報警，查看監視器畫面，看到3名男子坐在車上丟衛生紙團，其中之一是某參選人的親戚，遂以選舉暴力案報警。

斗南分局通報縣警局，刑警大隊派鑑識小組採證，證實是衛生紙團無誤，以車牌追人找到丟衛生紙團的3名男子作筆錄，以違反廢棄物清理法函送法辦。

丟衛生紙團之一的25歲歐姓男子在奶奶陪同下，15日前往張有擇競選總部致歉，鞠躬道歉說他酒後失態，做出不理性行為，歐男道歉完後就閃離。張有擇不在競選總部，施姓秘書禮貌接見。

競選總部表示，附近4間房子，只攻擊總部一間，顯見故意挑釁，不是酒後失態，案件發生後不曾聞問，直到15日委託律師提告才來道歉，而且3人犯案卻只來1個。

張有擇表示，事涉競選對手的至親晚輩所為，真正意圖未明前無法原諒，全案循司法途徑釐清犯意及真相。

歐奶奶表示，孫子真的是喝醉酒，隔天早上11點警察上門找人，他酒測值還有0.37毫克，希望能獲得原諒。

(中國時報)