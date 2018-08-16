基隆四少拚席次 議員戰有看頭

友善列印
中國時報
╱基隆報導

每逢選戰，「美女牌」往往吸睛奪目，但在基隆還出現了「型男牌」，讓今年的基隆市議員選舉顯得格外熱鬧。代表民進黨出征中山區的張秉鈞、國民黨籍安樂區參選人林沛祥、無黨籍仁愛區參選人童子瑋，以及無黨籍暖暖區參選人林旻勳，4人年輕的形象，讓選民記憶猶深，也使得台灣頭選情更有看頭。

張秉鈞是基隆市議員兼民進黨基隆市黨部主委張錦煌的兒子，擁有輔仁大學博士的學歷，擔任父親的特助多年，2016年在民進黨中央黨部任職社會運動部專員，今年也將接下父親衣缽，力拼中山區的議員席次。

林沛祥為前基隆市長林水木與國民黨籍前立委徐少萍的次子，擁有留美博士的學歷，並任職海大講師、北科大助教、基隆港務分公司研究員等身分，曾在2013年曾公開宣布角逐基隆市長，平日在臉書也以「小林老師」為暱稱對時事發表意見，主打世代連結、安居樂業，替下一代找到新的出路。

至於童子瑋也是大有來頭，是行政院長賴清德姪子、慶安宮主委童永孫子，起初童永並不是很支持孫子從政，但因為童子瑋懷著一股為家鄉服務的熱忱，祖父才開始軟化轉為支持。林旻勳則擔任過基隆市長林右昌的秘書，同時也是暖暖區承福宮媽祖廟主委，憑著在公部門習得的行政經驗，想要回饋暖暖鄉親。

(中國時報)

士兵控遭惡整燙傷 軍方指非事實 接棒父親 廖先翔棄工程師參政

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。