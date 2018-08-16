基隆四少拚席次 議員戰有看頭

2018年08月16日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

每逢選戰，「美女牌」往往吸睛奪目，但在基隆還出現了「型男牌」，讓今年的基隆市議員選舉顯得格外熱鬧。代表民進黨出征中山區的張秉鈞、國民黨籍安樂區參選人林沛祥、無黨籍仁愛區參選人童子瑋，以及無黨籍暖暖區參選人林旻勳，4人年輕的形象，讓選民記憶猶深，也使得台灣頭選情更有看頭。

張秉鈞是基隆市議員兼民進黨基隆市黨部主委張錦煌的兒子，擁有輔仁大學博士的學歷，擔任父親的特助多年，2016年在民進黨中央黨部任職社會運動部專員，今年也將接下父親衣缽，力拼中山區的議員席次。

林沛祥為前基隆市長林水木與國民黨籍前立委徐少萍的次子，擁有留美博士的學歷，並任職海大講師、北科大助教、基隆港務分公司研究員等身分，曾在2013年曾公開宣布角逐基隆市長，平日在臉書也以「小林老師」為暱稱對時事發表意見，主打世代連結、安居樂業，替下一代找到新的出路。

至於童子瑋也是大有來頭，是行政院長賴清德姪子、慶安宮主委童永孫子，起初童永並不是很支持孫子從政，但因為童子瑋懷著一股為家鄉服務的熱忱，祖父才開始軟化轉為支持。林旻勳則擔任過基隆市長林右昌的秘書，同時也是暖暖區承福宮媽祖廟主委，憑著在公部門習得的行政經驗，想要回饋暖暖鄉親。

(中國時報)