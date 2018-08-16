接棒父親 廖先翔棄工程師參政

新北市第十選區（汐止、金山、萬里區）市議員參選人廖先翔。（宋原彰攝）

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中國時報
宋原彰／新北報導

新北市第十選區（汐止、金山、萬里區）市議員參選人廖先翔是現任議員廖正良之子，從小看著父親處理地方事務，長大也從旁協助處理，耳濡目染下決心從政，毅然放棄電機專長，投身選舉，朝實現自己的政治理想邁出第一步。

29歲的廖先翔畢業於元智大學電機系，19歲起跟在父親身邊學習，起初與志工一起協助辦活動、發傳單，從頭做起，學工程出身的他認為，在學時期理工課程的訓練，讓他容易觀察事情的深層面，想出根本解決辦法，他強調：「我們比較不會做一些口號的東西。」

「我大學時，從來沒想過走政治。」廖先翔靦腆地說，因為父親剛選上議員時，自己正好高中畢業，完全沒想過未來工作會和父親一樣，因此在大學科系選擇上，就以自己的興趣為主，也專心在電機專業上，甚至沒有選修政治、法律、行政相關課程。

廖先翔大學畢業後，正好碰上父親競選連任，在等兵單的期間，開始全心投入輔選工作，期間參與的層面更多，對於政治也了解更多，退伍後，自然而然加入父親團隊，工作了近5年，今年宣布參選，接棒父親。

談到父親廖正良，廖先翔覺得爸爸對於基層的經營非常扎實，因為是做工出身，所以對民眾來說沒有距離感，能直接聽到民意；他坦言自己還需要多跟父親學習，朝這樣方向邁進。

(中國時報)

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