高估美國牌 低估台灣牌

2018年08月16日 04:10 中國時報 趙春山

美國總統川普13日簽署了2019會計年度《國防授權法案》（NDAA），但強調總統才是三軍統帥和美國外交事務的唯一代表。換言之，只有川普說了才算，國會的意見只是「參考用」。

對於這項法案涉及台美軍事交流的部分，我國總統府、國防部與外交部都表達了感謝之意。感謝什麼？當然是感謝美國對於台灣的支持，尤其是涉及軍事防衛的部分。從兩岸分治以來，台灣就是依靠美國的保護傘獲取安全的最大保障，而台灣付出的代價就是成為美國手中的一張牌，這張牌的價值則隨著中美關係的變化而起伏。除了馬政府8年執政，因為兩岸和解而使台灣得以迴旋於兩大之間外，大部分時期台灣都是處在「人為刀俎，我為魚肉」的狀態。

蔡總統雖想扮演棋手的角色，但形勢比人強，兩岸關係的惡化使台北在棋盤中，始終處於被動的地位。

首先是對岸不給民進黨「出牌」的機會。蔡英文不接受「九二共識」是一個表面的藉口，但真正的問題是出在那份「未完成的答卷」，也就是蔡政府應如何回應民進黨黨綱中的「台獨」問題。個人認為，就算蔡政府回到「一中」和「兩岸同屬一中」的軌道，但只要對岸對於蔡政府的台獨疑慮「一息尚存」，中華民國也會被視為台獨「借殼上市」的工具。

馬英九總統能夠取得對岸的信任，重點就在於他的「不獨」。我們確信，如果這兩個字能從蔡總統口中說出，則兩岸復談的前提也就消失泰半了。

川普簽署法案後，對岸國台辦還是一如往例，用「挾洋自重」來抨擊民進黨政府。個人認為，對岸可能低估了蔡政府也有「自知之明」的能力。從美國卡特政府接受「斷交、廢約、撤軍」的三原則，與中國完成關係正常化後，台灣對於美國的承諾就沒有視為理所當然。不可否認，在民進黨內部確實有些人主張「唯美主義」，但也有人評估，對美一面倒的結果會讓台灣得不償失。蔡總統上任後，非常重視武器自製問題，就是希望以此展現自我防衛意志。這就凸顯了「挾洋」不足以「自重」的現實。

川普之所以在簽署法案時附加「但書」，就是強調行政部門在適用時，必須考慮到中國的反應，也就是不願過分刺激中國。

對岸不應因為高估台灣運用「美國牌」的能力，從而低估了美國運用「台灣牌」的意圖。西方媒體最近不斷報導，中國內部對於川普政府的對外政策做了許多錯誤的判斷，從而影響到習近平的領導威信。川普上台後接二連三地推出「友台法案」，這是美國的兩黨共識，也反映了美國內部瀰漫的「反中情緒」，而「反中情緒」也會在中國的對外關係產生外溢效應。例如，習近平上台後積極推動的「一帶一路」及「亞投行」規畫，已使歐美國家備感威脅，有些是從負面的角度誇大北京的意圖，認為中國的目的是為了擴展軍力影響，以及進行「債務陷阱外交」。

總之，「中國崛起」已導致中美關係基本格局的改變，而中美雙邊最大的風險則是周邊議題，而非中美雙方的直接衝突。就此而言，大陸學者建議中國應該按照既有的戰略設定，避免被美國拖入周邊地區的戰略競爭當中，兩岸關係就是其中的一個關鍵議題。兩岸交流既深且廣，中國應有足夠的信心和能力，以談判來化敵為友，而不是用對抗的方式拒台灣於千里之外。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)