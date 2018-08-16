被小英燙傷的85度C

2018年08月16日 04:10 中國時報 謝志傳

以往台商或是台灣企業在大陸投資，對於自己的政黨立場都鮮少觸及，或不明說。如今隨著兩岸關係的變化，儘管無心的一句話或是舉動，都會被放大解釋。前一陣子的女藝人宋芸樺與這兩天的85度C事件都是因兩岸對撞，傷及無辜的例子。

過去兩年多，因為蔡政府始終否認九二共識，且採取一系列擦邊球方式進行去中國化，試圖切斷兩岸的連結，導致兩岸關係不僅是緊繃，而是對撞狀態。美國國會通過《台灣旅行法》與《國防授權法案》之後，引起北京不滿，大陸國台辦稱這是挾洋自重。近日課綱議題又搬上檯面，歷史教科書未來將中國史納入東亞史，大陸的媒體也大加撻伐，認為這是升級版台獨課綱，用以教育年輕人「一邊一國」的概念。

正因為民進黨政府以暗渡陳倉方式，灌輸未來的年輕人兩岸是一邊一國的觀念。雖然多數民眾認為自己的家鄉是台灣，稱台灣稀鬆平常，但在大陸眼中就是台獨。因此只要有知名人士將台灣稱為國家，勢必遭到大陸網民的檢舉與謾罵，尤其在大陸發展的藝人、企業或是台商。此次85度C事件，是因為蔡英文總統車隊經過85度C在洛杉磯的分店時，前往參觀與購買咖啡，表示支持來自台灣的企業。

對一般人來說，這是一件稀鬆平常的事，但因為兩岸關係的緣故，只要是與綠營政治人物沾上邊的人事物，極有可能被視為支持台獨。大陸《環球時報》對此事大肆報導，稱一家85度C公然為過境的蔡英文送上特製大禮包，但後來透過照片發現只是一個抱枕。儘管如此，大陸網民的反彈仍逼得85度C大陸總部緊急發表聲明，稱支持九二共識與兩岸一家親，希望能穩住局面，至於是否有效得視未來發展而定。

85度C的例子並非首例，但可以肯定以後類似事件還會發生。來自台灣的藝人或是企業，在大陸發展面臨兩邊不討好的處境，只要有媒體或是網民抓住一絲的漏洞擴大解釋，就可掀起波瀾。長此以往，不管是藝人、企業或是台商，只能選擇大陸，畢竟大陸市場商機誘人。

今年赴大陸讀大學的高中畢業生超過往年，這些學生認同大陸給予的機會，而非制度。但時間一久，是否還是認同機會，或是認同制度就未可知了。兩岸針鋒相對，受到衝擊的是無辜民眾。自從陸客大幅減少之後，台灣的觀光業一片蕭條；農產品不能像以往，豐收時也可以賣至大陸，不怕滯銷跌價。這些榮景都不再了。兩岸關係持續惡化，只會讓人才與資金外流。

兩岸關係不好，台灣經濟不會好。民進黨政府再不思考改善兩岸關係，繼續跟大陸對撞，只會傷及更多無辜的台灣人民。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)