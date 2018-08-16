2018年08月16日 04:10 中國時報 洪孟楷

貴報13日社論提及，台灣今天政黨政治沒有落實「責任政治」的核心價值，反而「黨同伐異」，忘記了造福民生才是政黨與政治人物的最高義務。對此，國民黨能理解社會上有志之士對當前國內政治亂象感到憂心，更不忍見執政者為政治意識形態而犧牲台灣社會福祉；但以此簡化為「黨同伐異」或「藍綠惡鬥」，則偏離事實太遠。

中國國民黨的政治立場、政策主張從未逃避檢驗，但當前政治亂象的根源，應歸咎於現在執政者藉由違憲亂紀的改革之名，行清算鬥爭之實；過去兩年多的意識形態治國，讓黨產會等演變成針對性強烈的清算工具，即便監察院、台北高等行政法院都認為此條例有違憲之虞，目前正聲請大法官會議釋憲，但仍無法阻止其追殺政敵的行為；顯然執政者以違憲手段，惡質鬥爭對手已經令社會無法苟同。

再者，過去國民黨執政期間，從未以國會多數或行政資源等方式，意圖消滅競爭政黨。國民黨堅守理性中道的立場，維繫政黨良性的競爭環境，即便當時國會席次占有多數，仍尊重少數黨的聲音，遑論採取卑劣的多數立法手段，企圖刨對手的底、斷對手的根，因此，將政治亂源歸咎於藍綠「惡鬥」，對國民黨而言是何其沉重與不公？

國民黨對內，以拚經濟為首務、顧生活為己任；對外，秉持兩岸和平穩健發展的立場，國民黨「堅決反對台獨，堅守一中各表的九二共識」，兩岸主張明確且不曾動搖。依據我國憲法增修條文的內涵，國家最終的目的就是以統一為原則，這是合乎憲法的精神及高度，也是一個號稱憲法守護者的民主政黨當有的作為。

當前兩岸最重要是維持和平穩定發展的狀態。實際上，兩岸和平不能僅是口號，必須以實際作為將和平的理念具體化。兩岸交流應當包含取消各種兩岸交流的障礙；維護中華傳統優良文化，讓課綱正常化；平等對待陸生與陸配等，為在大陸的台商、台生們做最有力的後盾。國民黨不論執政或在野都堅持上述的一貫主張，我們相信唯有兩岸增進互動、增強互知、增加互信，才是一條正確道路，也才有實現兩岸和平共榮的一天。

英國前首相邱吉爾在政治生涯初期（1929年至1939年）沒有擔任內閣任何職務，經過那幾年的挫折，他說，「成功是從一個失敗到另一個失敗的過程中，不失去一丁點兒熱情。」國民黨過去曾遭遇在野、執政、再度在野的波折，但始終堅守正道理性的政治信念，堅持維護兩岸和平穩定發展的政治目標，所言、所行自始如一，這是因為國民黨對中華民國的熱愛始終不減、對這塊土地的熱切始終不滅，相信這股熱情將促動國民黨實踐「公義社會、和平兩岸、廉能政府、繁榮經濟」的理念，一路堅持走下去。（作者為國民黨發言人）

(中國時報)