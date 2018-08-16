以金門和平實驗區紀念八二三

2018年08月16日 04:10 中國時報 主筆室

歷經多年的倡議與波折，本月初金門自福建泉州的引水機制終於正式運作。金門縣長陳福海在這歷史時刻，進一步提出金廈兩地除通水之外，還要再加上通電和通橋的「新三通」主張，期待從過去的戰地前哨變成現在兩岸交流的「黃金前門」，不但要成為兩岸新亮點，更要啟動兩岸中國人與世界接軌的新未來。

緊接著，本月底將迎來八二三炮戰60周年的紀念日。對於當年這場攸關中華民國生死存續，團結全民各族群，共同擊退了中共武統的侵犯，使台灣爾後得以致力於經濟發展、民主改革的關鍵性戰役，民進黨政府將會如何面對與追懷？尤其在八二三炮戰適逢一甲子，金廈通水正式開動之際，今年如何紀念尤其顯得意義深遠。

提到金門，如今已是離島觀光的熱點，但40歲以上的人最直接的印象則是反共的前哨、堅強的堡壘，乃至反攻大陸的跳板。數十年來，金門戰地已有超過百萬人次的台灣男性在此服役，戍守前線，保家衛國，留下了永難磨滅的青春回憶。直到民國81年底，金門才終止戰地政務，回歸地方自治的民選政府，比台灣本島足足晚了5年才解除戒嚴。

然而在此之前，金門在民國38年10月發生的古寧頭戰役，以及民國47年的八二三炮戰，這兩場慘烈獲勝的戰役，更是真正證明了沒有金門的犧牲奉獻，就絕對沒有今天的台灣！

古寧頭戰役的勝利，是當時摧枯拉朽的共軍兵鋒南下唯一、也是最大的一次挫敗，國軍的勝利也因此穩定了民心士氣、保住了台澎金馬。9年後的8月23日，共軍又在1天之內對金門發射了3萬多發炮彈，持續炮擊到10月初，面積僅150平方公里、只相當1/2台北市大的金門，承受了共軍近60萬發的炮彈，此後又延續了21年「單打雙不打」的戰時炮擊狀態。

可以說，在國府遷台後，從前10年的兩岸軍事「熱戰」不斷，到後來30餘年的「冷戰」對峙，金門承載了兩岸敵意交鋒下最大的壓力與衝擊。如今距八二三炮戰已60年，距古寧頭戰役更近70年，台灣還有多少人記得金門的這段歷史？金門為台灣承受了這麼多苦難，台灣又為金門回報了多少？更令人感慨的是，這次金廈通水，民進黨政府因欲反制大陸取消台中舉辦東亞青運，卻要金門「顧全大局」而延緩通水典禮，政治竟如此扭曲民生，本末倒置，莫此為甚！

值得注意的是，因為金廈通水一事重新引起兩岸化干戈為玉帛、創造民生福祉為重的關注，有關興建台灣海峽海底隧道的話題，近日再度成為網路上的熱議。大陸政府早在20年前就開始研議台海隧道興建案的可行性，並將其納入「十三五」規畫草案中，計畫興建一條長135公里、由福建平潭連接到台灣新竹的海底隧道，並在內建設高鐵通行。儘管兩岸關係持續緊張，但大陸仍單方面提出興建台海隧道的構想，大陸科學家們近日並稱對海底隧道的設計已達到共識，規畫2030年完工。

問題是，此事關鍵根本不在技術或資金，而在國土安全，因此台灣不分藍綠對此都反應冷淡，連大陸學者都認為，在雙方未達成協議下貿然興建海底隧道，將反而加劇台灣的反中情緒，看來此一構想現階段有如登陸月球遙不可及。不過，大可以將金門視為兩岸和平實驗區，化解政治爭議、推進民生建設。從金門開始，實驗成功再進而擴及兩岸更大更深的其他層面。

首先，金門從烽火戰地變為和平基地，具有最大的正當性與象徵性。其次，蔡英文總統當年在其陸委會主委任內推動小三通，一直是她自豪的政績，從金門再出發，展現真實善意並重啟兩岸談判，值得期許。最後，八二三炮戰的歷史意義絕對是超越統獨的，包括七七抗戰、九三勝利、台灣光復等紀念日，也許被民進黨打成是與中國有關，但八二三確是扎扎實實攸關著台灣的存亡大事！

無論從爭取人心與歷史發展來看，蔡總統都應該以更高的歷史格局與視野，盛大紀念八二三炮戰60周年，以新思維來開創福國利民的新三通。

(中國時報)