飯店大逃殺

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中國時報
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總統蔡英文和行政院長賴清德近日四處為民進黨參選人授旗、站台，或是接受媒體專訪，不斷宣揚執政績效。兩人最喜歡說的政績是台灣觀光產業一片榮景，例如來台旅客人數持續突破千萬人次，完全不受陸客減少的影響。

然而，最近東部和南部卻陸續傳出有飯店瘋狂大砍價，以1個月兩人同住只要9999元、甚至8888元，訴求long stay的客人，平均1個人1天只要花170元、149元，就可以享受好山好水，有早餐、有服務人員清潔打掃的舒適生活，有些景點還可以享受溫泉，比租房子還划算。

很難想像，在目前還是暑假旅遊旺季的時候，飯店業者已經撐不下去，必須要以低到不可思議的價格招徠客人；而且加入這種近乎是「大逃殺」般營運模式的飯店正在增加中。可以想像，面臨生存危機的觀光旅遊業者越來越多。

其實，不只第一線業者用殺價行動證明台灣觀光旅遊業的慘淡市況，蔡政府不斷推出的各種旅遊補助，也說明台灣的旅遊業絕對沒有蔡英文、賴清德口中所說的那麼美好。

除了補助國旅的「振興南部觀光計畫」外，觀光局將提高對東南亞包機旅遊的補助，同時提高新南向國家行銷預算；此外，觀光局也提高了對日、韓旅客包機來台的補助金額。

如果台灣的觀光旅遊業像蔡政府說的那麼好，飯店業者何苦削價求客？觀光局又何必持續祭出各式各樣的專案獎勵、補助等工具？

面對景區飯店便宜到令人想要掉淚的各種促銷方案，蔡政府如果還要嘴硬說台灣的觀光旅遊產業一片大好，那不只是麻木不仁，更是殘忍無情。

(中國時報)

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