大陸應支持美對台軍售

2018年08月16日 04:10 中國時報 劉屏

美國總統川普簽署下年度《國防授權法案》，其中有些「友台、抑中」條款，引起北京方面嚴詞批評。然而，從更大的戰略格局想想，北京方面應支持美國對台軍售才是。

台灣為什麼需要強有力的國防？因為台灣面對的威脅不只一方。首先，釣魚台豈能任由日本盤據。有一段時間，特別是台海兩岸關係相對平穩那幾年，國軍戰機緊急起飛的架次，往北飛的比往西的多，也就是為了宣示釣魚台主權。從台灣到釣魚台，比從大陸到釣魚台近多了，所以除非北京當局願意見到台灣把釣魚台主權拱手讓給日本人，否則當然應該支持台灣擁有足夠戰力與大陸一道爭取祖宗留下來的產業。

不只空軍，特戰部隊在釣魚台一事上也有重要角色。若干年前，特戰部隊經過演訓後，準備以突襲之勢攻上釣魚台，拆除日本建物，即「漢疆計畫」（最初稱「捍疆計畫」）。可是在最後一刻，上級下令取消任務。請問北京當局，國軍是否應該繼續保有堅實的戰力，召之能來，來之能戰，戰之能勝，以備有朝一日，新的命令下達，以迅雷不及掩耳之勢奪回釣魚台？

前幾年，菲律賓公務船以機槍濫射合法捕魚的台灣漁船「廣大興28號」，不但漁船彈痕累累，且漁民洪石成中彈身亡。中華民國政府在交涉之外，派遣空中戰機、海上艦隻，浩浩蕩蕩巡航於巴士海峽等域，菲國船艦、飛機全部龜縮不出，台灣總算出了多年的鳥氣，漁民更是對國軍讚不絕口。

近來，日本幫助菲律賓產製艦艇，中國大陸更是以無償方式提供炮艦、3000支各種槍械、百萬發子彈等給菲律賓。如果中國大陸不想助長菲律賓欺負台灣漁民，就坦蕩蕩地支持國軍提升實力吧！

在北京的眼裡，台灣擁有愈堅強的軍事力量，就愈會抗拒統一，所以千方百計阻撓外國提供軍備給台灣。殊不知，正是因為台灣擁有堅強的實力，知道不會被北京吞併，所以台灣才願意走向談判桌。1992年，美國宣布出售150架F-16戰機給台灣，是美國歷來最大一筆對台軍售，也是實質上破除了《八一七公報》設置的軍售障礙。按北京想法，這麼一來，台灣更有本錢抗統了。然而接下來的發展是：次年就舉行了歷史性的「辜汪會談」。1997年，美國一口氣宣布出售近1800枚反戰車飛彈給台灣，還出售21架「超級眼鏡蛇」直升機給台灣，另外還賣了巡防艦、反艦飛彈等多項軍備給台灣。然而次年，辜汪再次會晤。

試想，如果國軍實力衰退到某個地步，沒有保台能力，台灣會不會只能成為美國、日本的被保護國？到那步田地，統一恐怕更加遙遠了。

北京有謂，台灣的軍事力量愈強，台獨聲勢就愈壯。其實，台灣的軍事再怎麼強大，也不會大到超過共軍，如何能憑藉軍事力量走向台獨？而且台灣所有群體之中，國軍是最不支持台獨的，國防部長嚴德發說「國軍不為台獨而戰」即為明證。

綜合以上，北京當局強力譴責美國對台軍售顯然是洞察力不足，如將垂直思考轉為水平思考，應該讓國軍取得現代化軍備，擁有堅強戰力以自衛，營造氛圍，提高兩岸再走上談判桌之機率。

(中國時報)