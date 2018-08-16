大火頻傳 長照2.0路遙

2018年08月16日 04:10 中國時報 陳雄文

去年3月，龍潭愛心老人長照中心發生大火，造成4死13傷的不幸悲劇。當時主管機關衛福部的回應是，待《長照服務法》上路後，未來所有住宿式長照機構將一併納入評鑑，並將「消防安全情境模擬」列為必要的指標。

遺憾的是，去年5月屏東南門護理之家接連發生暗夜惡火，又導致4死55傷的重大傷亡。衛福部在事件後重申3月已將消防演練列入護理之家評鑑項目，預定7月後實施。

去年的兩場無情大火，終於換來評鑑新制的正式上路。然而，令人痛心的是，在今年7月才剛通過消防演練評鑑的部立台北醫院護理之家，日前竟又發生大火，造成更嚴重傷亡。有媒體質疑評鑑新制是否失靈，衛福部次長薛瑞元的回應卻是「評鑑通過不代表不會發生憾事」。

長照機構的大火不只造成數十人傷亡，更凸顯目前長照制度的困境。一方面政府偏執地認為仰賴機會稅的「長照2.0」，就足以應付已邁入「高齡社會」的長照需求。另一方面，政府一味地「反機構化」，漠視機構住宿式長照服務的必要性，也未將住宿式機構涵蓋在「長照2.0」的給付範圍中，而現有零散、非連續性的社區與居家服務模式又無法支撐中重度失能者的長期照顧需要，尤其在論件計酬的支付新制上路後，服務甚至喪失了溫度。

對缺乏照顧人力的雙薪家庭而言，選擇相當有限。除了符合法規者可申請到外籍看護外，不是辭職在家當幾乎沒有後援的非正式照顧者，就是只能將家人送往長照機構。而另一種普遍的狀況是，因受限於健保28天住院上限潛規則，且不適合返家居家照顧者，一旦找不到其他醫院銜接，暫時轉去護理之家等長照機構安置就成了唯一的選項。顯然，民間對於住宿式長照機構的需求一直都在，只是政府仍不願正視。

長照機構雖解決了健保占床問題，但家屬不僅多了龐大負擔，且口碑好的長照機構往往一床難求。如今卻連部立的護理之家都因大火而奪走數條人命，如此缺乏彈性、支持性不足的「長照2.0」，再加上讓家屬擔心的火災事件，要數十萬的長照家庭何去何從？

由於「長照2.0」刻意排除住宿式機構服務，再加上政府的管理僅著重於訂定機構的收費標準與如何限制機構營利，卻長期對於照顧人力不足、聘用外籍看護、違法超收等問題束手無策。因此，政府反機構、反營利所衍生的消極管理心態，才是目前長照問題最大的根源。政府再不改弦易轍，將機構照護納入「長照2.0」範疇，改變心態、積極管理，犧牲的只會是更多需要長照服務的家庭。

（作者為前勞動部長）

(中國時報)