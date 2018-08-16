2018年08月16日 04:10 中國時報 彭蕙仙

8月17日就是七夕了，這個在「鬼月」裡出現的情人節，甜蜜中帶著神祕的魅力，是中國愛情故事裡非常特別的典型：牛郎織女的跨界之愛，乃是因為有了孩子才得到了永世的救贖。愛情故事往往強調的是愛戀雙方之間的男女之情，把孩子也拉進來一起共圓天長地久的，倒不多見。

織女私嫁凡夫的事被王母娘娘知道了以後，王母娘娘在盛怒之下，命天神將之押回。牛郎發現織女被緝回，則用籮筐挑起兒女飛奔天庭追尋織女。王母娘娘為了阻絕兩人相聚，隨手拔下金簪化成波濤滾滾的天河，也就是銀河。從此牛郎織女相隔銀河，朝暮相望卻不得相聚。還好後來玉帝感其至誠，特別准許他們在每年七夕夜，可以由喜鵲搭成鵲橋在天河相會，這是中國情人節七夕的由來。

牛郎與織女的愛情故事留有伏筆。他們倆所生的兩個小孩不但見證了兩人的愛情，也成了情緣終將生世延續的暗示──許多熱烈歡慶中國情人節的青年男女們，也許未曾想到，牛郎與織女要訴說的其實不是男女激情，而是一整個家庭的愛情故事：因為有了孩子，使得牛郎與織女願意承受一年一見的煎熬；不變心，是因為兩人有了孩子就有了更多的責任，生命也有了更高、更深的重疊。

最近台北市長參選人丁守中一席「單身宅男易犯罪」的話，引發眾怒。他雖自認是根據衛福部的資料說的，卻也不敵龐大的壓力而公開道歉。標籤化特定族群固然不好，然而，長期以來，台灣的社會氛圍、媒體輿論，乃至於政府施政，「家庭」確實一直沒有得到應有的重視；甚至如果有人提倡「建立幸福、有活力、堅守真愛盟約的家庭」這種論點，還會被認為是保守、退步、僵化；「衛道人士」的這頂大帽子一戴，令許多人被迫噤口。

當少子化成為國安問題後，政府開始大力鼓勵生育；然而，與此同時，「家庭」卻還是沒有得到主政者的關注。值得思考的是，如果只關注如何增加孩子的數量，卻不在意家庭、也不把政府的資源投注在家庭的需要上，一旦孩子生出後缺乏功能健全的家庭相伴保護，是否反而是生的越多、社會問題越大呢？

台灣推動「性別主流化」政策至今已15年，效果卓著，而隨著社會發展的需要，此時該思考的是推動「家庭主流化」，政策不要只從純粹的個人主義出發，而是以家庭為思考與設計的對象。

臨近的南韓在2004年訂立了《健康家庭法》，新加坡也是在2004年李顯龍擔任總理時，正式把「家庭價值」列為政策重點。為推動家庭價值，南韓發展出親子實境秀《我的超人爸爸》等超人氣綜藝節目。誰說家庭主流化很boring、沒市場呢？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)