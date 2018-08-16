何日君再來 出外人打拚心情

2018年新北市原創音樂劇節記者會15日舉行，新北市文化局副局長于玟（前排右五）、廣藝基金會執行長楊忠衡（前排右四）、時藝多媒體總經理林宜標（前排右六）與參與演出的團隊一同合影。（陳信翰攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

與現在兩岸官方關係急凍相比，20世紀70年代還好有鄧麗君，在冰冷的對峙中連接海峽兩岸，當時甚至出現「白天聽老鄧，晚上聽小鄧」的順口溜。今年以鄧麗君歌曲為主軸的原創音樂劇《何日君再來》即將在下月首演，透過鄧麗君的歌聲，感受生存與奮鬥的勇氣。

異鄉人在新北市找希望

廣藝基金會執行長楊忠衡表示，一代歌后鄧麗君是新北市人，從小在蘆洲眷村長大，過世後長眠於金山，她的歌曲包括《何日君再來》、《北國之春》、《小城故事》等，都是膾炙人口的暢銷金曲，希望這齣音樂劇唱出新北市市民辛苦奮鬥的共同心聲。

《何日君再來》音樂劇敘述3個從各地來北部打拚的女生，同住在板橋一棟公寓，因為名字裡都有一個「君」字而惺惺相惜，各自為生活奮鬥的故事。導演謝淑靖表示，新北市不是大多數人的原鄉，「新北市是一個充滿期待的城市，大家離鄉背井來這裡打拚；新北市也是寂寞的城市，因為大家不會把新北市當成家鄉；但即使如此，新北市也是充滿希望的城市，因為也有人在這裡求學、工作，立業成家，我們要說的，就是屬於新北市這塊土地共同的記憶。」

生活化故事盼引起共鳴

除了《何日君再來》，今年原創音樂劇節的節目還包括在韓國音樂劇廣受好評的《王世子失蹤事件》，以一個虛構的王世子人物帶出韓國皇室後宮的爭鬥與較勁；曾經在韓國大邱國際音樂劇節獲得《評審委員特別獎》，成為首齣韓國獲獎的台灣音樂劇作品《不讀書俱樂部》也將推出第2集《我的心略大於整個宇宙》，C MUSICAL藝術總監張芯慈表示，這是一部影集式的喜劇作品，書店主人開了書店只是為了等待前女友回頭，這次則是一個警察追愛的過程，「這些故事都在每個人生活四周發生，相信也會有所共鳴。」

新北市原創音樂劇節將從9月7日起到23日，地點在新北市藝文中心。

(中國時報)

孫翠鳳壞又帥 挑戰「反差萌」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。