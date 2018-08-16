何日君再來 出外人打拚心情

2018年08月16日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

與現在兩岸官方關係急凍相比，20世紀70年代還好有鄧麗君，在冰冷的對峙中連接海峽兩岸，當時甚至出現「白天聽老鄧，晚上聽小鄧」的順口溜。今年以鄧麗君歌曲為主軸的原創音樂劇《何日君再來》即將在下月首演，透過鄧麗君的歌聲，感受生存與奮鬥的勇氣。

異鄉人在新北市找希望

廣藝基金會執行長楊忠衡表示，一代歌后鄧麗君是新北市人，從小在蘆洲眷村長大，過世後長眠於金山，她的歌曲包括《何日君再來》、《北國之春》、《小城故事》等，都是膾炙人口的暢銷金曲，希望這齣音樂劇唱出新北市市民辛苦奮鬥的共同心聲。

《何日君再來》音樂劇敘述3個從各地來北部打拚的女生，同住在板橋一棟公寓，因為名字裡都有一個「君」字而惺惺相惜，各自為生活奮鬥的故事。導演謝淑靖表示，新北市不是大多數人的原鄉，「新北市是一個充滿期待的城市，大家離鄉背井來這裡打拚；新北市也是寂寞的城市，因為大家不會把新北市當成家鄉；但即使如此，新北市也是充滿希望的城市，因為也有人在這裡求學、工作，立業成家，我們要說的，就是屬於新北市這塊土地共同的記憶。」

生活化故事盼引起共鳴

除了《何日君再來》，今年原創音樂劇節的節目還包括在韓國音樂劇廣受好評的《王世子失蹤事件》，以一個虛構的王世子人物帶出韓國皇室後宮的爭鬥與較勁；曾經在韓國大邱國際音樂劇節獲得《評審委員特別獎》，成為首齣韓國獲獎的台灣音樂劇作品《不讀書俱樂部》也將推出第2集《我的心略大於整個宇宙》，C MUSICAL藝術總監張芯慈表示，這是一部影集式的喜劇作品，書店主人開了書店只是為了等待前女友回頭，這次則是一個警察追愛的過程，「這些故事都在每個人生活四周發生，相信也會有所共鳴。」

新北市原創音樂劇節將從9月7日起到23日，地點在新北市藝文中心。

(中國時報)