孫翠鳳壞又帥 挑戰「反差萌」

2018年08月16日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

明華園戲劇總團年度大戲《龍逆鱗》，將在本周末登場。當家小生孫翠鳳表示，她在劇中飾演一心復仇、人格扭曲的皇子「秋宮還」一角，耍帥之外又耍壞，很多老戲迷可能不習慣，「我平常都演風流倜儻的小生，這種極度扭曲的角色人格設定，可說是反派中的反派，是我戲劇人生的新突破，我自己覺得演來有一種『反差萌』。」

孫翠鳳表示，作為一名演員，應該勇於挑戰各種角色，演出人生百態，「這名皇子的復仇之路，其實是一條自我毀滅之路，我們有很多資深戲迷沒辦法接受他們心目中的偶像演員，變成壞人，所以編劇陳勝國在下筆時，可說是琢磨再三，也可說是很大膽。」

《龍逆鱗》是上一齣《龍抬頭》的續集，描述一對流落在外的皇子，返宮復仇，無所不用其極，想要為自己母親當年在宮中受到的委屈平反，並爭奪大位。

孫翠鳳表示，演出這名皇子，必須要從他內心深處的故事挖掘，才能理解他為何使壞，「其實他是為了保護心愛的母親，也想要守護自己心愛的女人，才會從上一集《龍抬頭》的風流又幽默的縣令，變成使壞的皇子，這兩集可明顯看到角色的反差，讓我也覺得有兩個角色住在我的身體裡，是很大的挑戰。」

明華園總團團長陳勝福表示，這回運用了多媒體影音特效，讓場景更多變，賦予傳統戲曲新意，「真實的手繪布景我們還是有保留，其中有段皇宮柱子倒塌的橋段，也是以實景搭建，非常震撼。」

(中國時報)