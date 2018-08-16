廚師前進AIT 埔里擺桌請鄉親

陳允中至美國在台協會擔任廚師之前，回到埔里家鄉舉辦一場精緻餐會，與在地親朋好友一起分享。（廖肇祥攝）

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中國時報
／南投報導

除了年輕，更煮得一手好菜，就這樣煮進了美國在台協會（AIT）！26歲廚師陳允中曾與營養師出過3本健康美食叢書，並推廣台灣在地食材與健康料理，還擁有豐富的西餐經驗，AIT今年重審簽聘料理團隊，他所屬的團隊獲選，讓他得以成為AIT餐廳廚師，也希望能將自己拿手的台灣美食推向國際。

陳允中的父親陳昭維、母親張榮華得知孩子有機會向國際介紹台灣美食，高興極了，特地由孩子掌廚，在埔里鎮辦了豐盛的Buffet與親友們分享。

陳允中從小立志當廚師，高中到大學經歷7年完整廚藝訓練，大四在台北W Hotel實習，中、西餐都很上手，甚至與知名營養師合作出了3本暢銷書，許多廚師夢想著進到大飯店工作，但陳允中有自己的想法，他最希望民眾能「愛上健康菜」、「愛用在地食材」。

據了解，AIT審查料理團隊相當嚴格，人員必須取得良民證，且注重保密，廚師進工作場域要通過安檢門、不能帶手機，且因常舉辦國際大型晚宴，對西餐水準相當要求。

陳允中大學畢業後回到家鄉，曾自製由營養師分析過的健康生菜沙拉餐盒，很受歡迎。他的父母經常在網路上分享兒子做的美食，但親朋友好友「只能用眼睛看」，趁著兒子北上工作前的空檔，夫婦在埔里辦一場Buffet，由兒子與W Hotel廚師好友共同展現廚藝，菜色有波士頓龍蝦海鮮總匯、烤菲力佐櫛瓜、紅酒燉雞肉、新鮮蔬菜沙拉、香檳葡萄佐起司堅果等西式料理，親朋們吃得很飽足。

因來自埔里，陳允中特別想將家鄉的食材如刺蔥、梅子、茭白筍、紹興酒介紹給外國人士，甚至牛肉麵、鹽酥雞等台灣人喜愛的小吃也能端上國際宴會桌。

(中國時報)

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