隻身闖巴拉圭 踢進職業足聯

2018年08月16日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／亞松森報導 ／亞松森報導

在巴拉圭，人人為足球瘋狂。29歲的林育葦隻身在巴拉圭近2年，終於在8月踢進職業聯賽，為自己的足球生涯立下里程碑。他建議政府，只要將部分資源投入足球，對維繫邦誼會更有效。

原住在新竹、連一句西班牙語都不會說的林育葦，2016年獨自前往巴拉圭，起初只是想在巴拉圭精進球技，因把握機會，踢進巴拉圭著名足球俱樂部「波特諾山丘」（Cerro Porteno），成為職業球員，並在8月首次踏上巴拉圭5人制職業聯賽的賽場。

雖然是體育系出身，並在台灣擔任過足球教練，但林育葦在巴拉圭仍深感挫折，彼此競爭的不只是球技，還有人脈。

被問及是否曾想放棄？林育葦豪不猶豫地說，「每天都想放棄」。他到第一支球隊11人制的Atlantida後的2個月，光在暑假下午2時、氣溫40度，100公尺折返跑就想回家，但他一直看到機會，願意留下來繼續拚。

林育葦終於在今年8月被選入巴拉圭五人制職業聯賽名單，一張與俱樂部主席Blas合照更被刊載在當地報紙。林育葦說，「我可以做到，其他人也可以做到」，只是很辛苦，很多人會放棄。

不過，林育葦更想做「足球外交」。他成立「台灣本土足球員立足南美巴拉圭計畫」臉書粉絲頁，並促成一團自費10人足球交流團，其中有2名12歲、新竹宇宙聯足球俱樂部的國小球員加入波特諾山丘1周訓練，並促成2支球隊俱樂部合作協議，為台巴足球交流開端。

林育葦建議政府可將部分外交資源投入足球，包含協助修建老舊足球館等，巴拉圭會更感受到台灣邦誼的重要性，也可藉此發展足球交流，讓台灣小朋友到巴拉圭移地訓練，兩國人民都可受惠。

(中國時報)