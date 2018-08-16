吳至璿拍《生生》難忘下午茶

2018年08月16日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

安邦（左）讓吳至璿帶著輕鬆心情演出，拍哭戲前親自說悄悄話帶領情緒。

電影《生生》由鮑起靜、嚴藝文、童星吳至璿主演，15日舉行媒體試片，導演安邦和吳至璿談拍片甘苦，年僅12歲的吳至璿首次主演長片表示：「拍起來很快樂，奶奶（鮑起靜）對戲讓我很放鬆，每天都有下午茶。」他和鮑起靜戲裡戲外都培養濃厚感情，鮑快離開台灣時，在一場告別戲中，一見吳就流淚，可惜因安邦認為「太煽情」而被剪掉。

吳至璿開鏡就收到鮑起靜紅包，殺青時再收到港幣200元（約795元台幣）紅包，鮑在殺青宴上又掏出10萬台幣讓劇組抽獎，吳也如她願抽到最大獎5000元。安邦透露，鮑特地叮嚀這位小演員，「不要像麥考利克金（Macaulay Culkin）吃那麼胖，長大以後也要這麼帥，我們還能一起演戲！」

鮑起靜貴為影后卻相當親民，經常請吃下午茶，也常邀約工作人員吃晚餐，關心每個人生活，就像片中的奶奶一樣親切，去年《生生》未入圍金馬，劇組正巧去鮑的新片探班，一群人圍一圈落淚，反倒是鮑抱著大家說：「我們要加油！」

12歲累積作品20多部

12歲吳至璿戲齡高達7年，剛升國中的他已累積20多部短片作品，近日剛演完《人面魚：紅衣小女孩外傳》，片中飾演徐若瑄（Vivian）兒子，被問鮑起靜和Vivian誰對他比較好，他機靈回應：「都很好！」他被安邦爆料外表看似文靜靦腆，偶像是唱跳歌手周湯豪，殺青宴上大唱〈帥到分手〉，未來最想和甄子丹合作。《生生》31日上映。

(中國時報)