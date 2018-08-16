陳意涵被破哏婚事孕事早洩

陳意涵日前才在臉書放登山照，昨就宣布懷孕。（取材自臉書）

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中國時報
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許富翔曾以《16個夏天》拿下金鐘最佳導演。

35歲的陳意涵昨被爆出懷孕3個月且成為「準人妻」，她親自證實此事。去年才和《16個夏天》導演許富翔傳出戀情，今年受訪時已鬆口談與另一半的相處細節，2人感情進展順利，昨遭爆料後，經紀人先狂掛記者電話，不正面回應，之後陳意涵在晚間8點於臉書宣布將於七夕情人節登記結婚：「是的，人生下一篇章就這樣開啟了，謝謝你們的祝福，我很幸福哦！」

陳意涵原訂在登記結婚後才公布喜訊，卻事先被破哏，她忍不住嬌嗔：「被搶先一步了，有一種自己的禮物被別人先打開的感覺。」她表示，既然是雙喜臨門，「不論如何，一切都是美好且珍惜的。」她還在文後放上一個繪圖影片，除了2個大人和寵物，最後畫上一個襁褓中娃娃，間接證實身懷六甲的說法。

拍戲計畫恐生變

今年初在台拍完《比悲傷更悲傷的故事》之後，陳意涵就進入休假期，連電影《閨蜜2》在台上映也未進行宣傳，僅偶爾出席代言活動，據悉38歲的男方很渴望有小孩，2人成家懷孕的消息傳出，身邊的人都不意外，但《比悲傷更悲傷》預計11月底上映，屆時已大腹便便的她是否能參與宣傳活動，仍是未知數。據業內人士透露，她原訂下半年投入拍攝大陸央視長劇，計畫也恐生變。

(中國時報)

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