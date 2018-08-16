李幼梨惡女難為「被打比打人舒服」

李幼梨在《黃色復仇草》劇中境遇悲慘，故事很吸睛。

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中國時報
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中天娛樂台21日起，每周一至五晚間8點將播出韓劇《黃色復仇草》，由「收視率女王」李幼梨飾演悲情女主角薛晏華，劇中慘遭陷害入獄，出獄後成功復仇，反擊橋段大快人心，在韓國連19周奪收視冠軍，創下3.898％收視奇蹟。李幼梨之後陸續演出《華麗的對決》等戲，獲2014年MBS演技大賞及2017年的KBS演技大賞，演技有目共睹。

李幼梨在《黃色復仇草》飾演在化妝品上班的職員，她表示因工作需要，常要做各種造型，耳濡目染之下對彩妝、美容美髮非常有興趣，尤其特別喜歡幫別人剪頭髮，她不只幫女經紀人剪，在家也幫老公修剪，「常常一邊跟老公聊天，一邊幫他剪頭髮。」談起老公，她露出小女人的一面，感情甜蜜。

拍挨揍戲喉嚨發炎

劇中李幼梨形象楚楚可憐，之後使壞，精湛演技讓她獲封「國民惡女」稱號，她說本身個性與劇中角色大不同，演出惡女不容易，有次因劇情需被同劇演員用力掐住脖子，導致喉嚨發炎，也有不少被打巴掌劇情，相當辛苦，但她笑說被打比打人舒服，拍打人的戲壓力反而比較大。《黃色復仇草》播完後，陸續有李寶英主演的《媽媽的愛》、金萱兒《能先接吻嗎？》及「少女時代」成員秀英主演的《做飯的男人》等人氣韓劇接棒登場。

(中國時報)

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