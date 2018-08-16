香奈兒COROMANDEL 6億珠寶璀璨登台

2018年08月16日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

香奈兒Evocation Florale項鍊，獨一無二作品，白金鑲嵌綠色碧璽、薄荷綠沙弗萊石榴石、鑽石及粉紅藍寶石，2355萬2000元。（CHANEL提供）

香奈兒珠寶展登台最貴作品Horizon Lointain項鍊，為獨一無二作品，黃K金鉑金鑲嵌鑽石及珍珠母貝，8065萬8000元。（CHANEL提供）

香奈兒以螺鈿鑲貝工藝打造的Fleur De Laque戒指，403萬3000元。（CHANEL提供）

香奈兒Vibration Minerale手環，K金鑲嵌綠色及藍色琺瑯、珍珠母貝及鑽石，371萬元。（CHANEL提供）

香奈兒Impression Florale耳環，融入屏風設計元素，黃K金鑲嵌鑽石，177萬4000元。（CHANEL提供）

香奈兒Horizon Lointain手鍊，獨一無二作品，未來台，黃K金鉑金鑲嵌鑽石及珍珠母貝，3710萬3000元。（CHANEL提供）

香奈兒Horizon Lointain戒指，黃K金鉑K金鑲嵌鑽石及珍珠母貝，2064萬8000元。（CHANEL提供）

香奈兒Horizon Lointain耳環，黃K金鉑金鑲嵌鑽石及珍珠母貝，1016萬3000元。（CHANEL提供）

香奈兒Fleur De Nacre戒指，18k嵌鑽石及珍珠母貝，242萬元。（CHANEL提供）

香奈兒《COROMANDEL》珠寶展即起在克緹大樓登場，總共展出40件、總價逾6億的珠寶，台灣是全球巡展的首站，可見對台灣市場的重視。《COROMANDEL》珠寶是以香奈兒女士最珍視的烏木屏風為設計靈感，其中要價最貴的是一組要價逾8000萬元的Horizon Lointain項鍊，以K金和鉑金鑲嵌鑽石和珍珠，充滿東方風情。

從中式屏風工藝擷取元素

《COROMANDEL》珠寶從中式屏風的螺鈿鑲貝和雕刻彩繪工藝中擷取元素，總共有3大主題，包括讓人聯想到山茶花的「花卉」、屏風上雕刻彩繪鳥獸的「動物」，以及水晶寶石的「礦物」等，該系列才在上個月於巴黎大皇宮展出，還未展開全球巡展就有VIP搶購，59件珠寶已售出3成，可見受歡迎的程度。

為了完美呈現《COROMANDEL》珠寶展的原貌，現場布置複製巴黎大皇宮頂級珠寶發表會的現場，以數面屏風豐富空間的層次感，中式花園的小橋、流水、假山等錯落其中，各色珠寶閃耀光芒，猶如一座奢華版的中式庭園，充滿東方風情，十分唯美浪漫。

香奈兒女士生前深愛烏木屏風，不論住在何處，居所一定會擺設幾座屏風，據悉擁有的屏風總數曾經達到30面，可見珍愛的程度。她曾說：「當我黃昏時看著屏風，我看見門戶敞開，武士騎在馬背上整裝待發…。」屏風讓她有安全感，且是她想像力劇場中的背景，令她沉浸於其中。

融入西方珠寶鑲嵌美學

昔日護衛香奈兒女士的屏風，如今則成為發想珠寶設計的創意元素，全新登場的《COROMANDEL》珠寶，巧妙結合東方螺鈿鑲貝工藝，並融入西方鑲嵌珠寶的技巧，展現與眾不同的珠寶美學。

其中有24件為獨一無二的珠寶作品，一款標價最高的Horizon Lointain項鍊，即是以日本浮世繪的構圖鑲嵌珍珠母貝和鑽石，既摩登時尚，又充滿東方神祕風情，最受矚目。另一件Evocation Florale項鍊，則擷取屏風繪板聯結的元素，白金鑲嵌綠色碧璽、薄荷綠沙弗萊石榴石、鑽石及粉紅藍寶石等，風華絕代。

(中國時報)