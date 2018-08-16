應援亞運中華隊 王麗雅戴TISSOT給力

王麗雅擔任天梭表亞運「愛的時刻」應援大使，為中華隊加油打氣。（TISSOT提供）

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中國時報
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天梭表應援出戰亞運的棒球國手申皓瑋（左起）、詹子賢、林承飛、王玉譜，預祝出師告捷。（TISSOT提供）
天梭表為亞運推出限量韻馳系列2018亞運特別版腕表，1萬2000元。（TISSOT提供）

亞運即將登場，擔任亞運官方時計的天梭表（TISSOT）選擇台灣作為亞洲區亞運誓師大會的唯一站點，為中華隊加油。活動邀請王麗雅擔任應援大使，並邀請棒球隊國手申皓瑋、詹子賢、林承飛、王玉譜出席，TISSOT總裁Francois Thiebaud還特地來台，親自致贈天梭亞運聯名表為棒球四傑加油打氣。

為偏鄉學童募體育用品

曬了一身古銅色肌膚的王麗雅，因為形象清新健康、熱愛運動，成為TISSOT亞運應援大使，除了為中華隊加油外，也支持TISSOT「愛的時刻」公益慈善活動，為偏鄉小學的小朋友募集體育器材，昨日看到苗栗大同國小棒球校隊的小朋友身穿新球衣、手持嶄新球具出席誓師大會，覺得很感動。

王麗雅最近才剛考上體適能指導員執照，接下來9月還會再參加瑜伽老師檢定考，她笑說，以前常聽到教練說「鍛鍊股四頭肌」，一直以為股四頭肌是在屁股，準備考試後才知道是在大腿前側，現在想到還覺得好笑。

天梭表為亞運官方時計，特別推出一款Chrono XL韻馳系列亞運特別款，表殼底蓋刻有2018亞運官方標誌。除了之外，天梭表還舉辦「愛的時刻」公益活動，為培育未來的運動健將盡心力，即起至9月2日民眾只要在社群網路分享為中華隊加油的照片，每超過1000張TISSOT就捐贈一所偏鄉國小校隊所需的運動裝備。

(中國時報)

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